Gravenberch deed vlak vóór Atalanta saillante uitspraak over ‘domme kaarten’

Ryan Gravenberch werd woensdagavond met Ajax uitgeschakeld in de Champions League. De achttienjarige middenvelder kreeg tegen Atalanta in de slotfase zijn tweede kaart en zag Luis Muriel daarna namens de Italianen de enige treffer maken (0-1 verlies). Saillant genoeg gaf Gravenberch in een interview dat al vóór de wedstrijd plaatsvond aan dat hij 'soms domme kaarten' pakt.

In gesprek met ELF Voetbal noemt Gravenberch Barcelona-middenvelder Sergio Busquets als een van zijn voorbeelden. "Als het nodig is trekt hij aan de noodrem en pakt hij geel in dienst van het team", weet Gravenberch. "Daarin moet ik nog stappen maken. Soms pak ik domme kaarten omdat ik fel probeer te zijn en dan toch de man raak. Daarin moet ik nog de balans zien te vinden." Gravenberch pakte tegen Atalanta in de eerste helft inderdaad 'geel in dienst van het team', door een gevaarlijke aanval te onderbreken. Zijn tweede gele kaart kreeg de Ajacied vanwege het naar achter zwaaien met zijn armen in het gezicht van Alejandro Papu Gómez.

"Ik ben gegroeid in het harder worden, dat zeg ik eerlijk", zei Gravenberch, die leert van twee teamgenoten bij Ajax, dus al vóór de wedstrijd tegen Atalanta. "Natuurlijk kan het beter, maar ik ben niet zoals Lisandro Martínez of Nico Tagliafico. Bij hen zit die hardheid er van kleins af aan al in. Bij mij is dat anders. Ik ben vroeger zacht en lief opgevoed. Ik denk dat ik daardoor soms geen overtreding maakte terwijl dat wel moest. Maar zoals ik al zei: daarin ben ik aan het groeien."

Ook in de omschakeling heeft Gravenberch zich naar eigen zeggen ontwikkeld. "Vroeger deed ik niet aan omschakelen. Ik hield te veel van aanvallen. Iemand anders rent wel terug voor me en ik krijg de bal zo weer, dat dacht ik echt. Nu moet ik sprinten. Rustig aan doen kan niet meer. Ik weet dat de fans van mij verwachten dat ik presteer. Ik voel dat ook aan de druk. Die is alleen maar toegenomen. Als achttienjarige is het soms lastig, maar ik probeer altijd mijn best te doen."