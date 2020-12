Feyenoord heeft Bryan Linssen terug voor cruciaal Europa League-duel

Dick Advocaat heeft bekendgemaakt welke elf spelers donderdagavond starten bij Feyenoord in het cruciale Europa League-duel bij Wolfsberger AC. Bryan Linssen is voldoende hersteld van de blessure die hem tegen Heracles Almelo (0-0) nog aan de kant hield en maakt zijn opwachting in de basis. Luis Sinisterra en Leroy Fer zitten na langdurig blessureleed weer bij de wedstrijdselectie en beginnen op de reservebank. De aftrap is om 21.00 uur.

Ook Steven Berghuis, die tegen Heracles aanvankelijk werd gespaard maar nog wel inviel, is terug in de basis. De aanvoerder van Feyenoord vormt een voorhoede vanaf de rechterflank met linkerspits Bryan Linssen en centrumaanvaller Nicolai Jörgensen. Daardoor verhuizen Luciano Narsingh en João Carlos Teixeira, afgelopen zondag nog basisklanten, naar de reservebank.

Verder verandert de verdediging van Feyenoord op één plek. Lutsharel Geertruida kreeg tegen Heracles rust en maakt donderdagavond zijn opwachting als rechtsback. Daardoor behoort Bart Nieuwkoop tot de reserves. Het hart van de verdediging wordt gevormd door Uros Spajic en Marcos Senesi, terwijl Tyrell Malacia bij afwezigheid van Ridgeciano Haps de linksbackpositie bekleedt. Nick Marsman staat onder de lat, omdat Justin Bijlow nog altijd geblesseerd is. Het middenveld van Feyenoord blijft intact en bestaat uit Mark Diemers, Jens Toornstra en Orkun Kökçü.

Het wordt voor Feyenoord een cruciale Europese wedstrijd. Alleen bij winst plaatsen de manschappen van Advocaat zich voor de laatste 32 van de Europa League. In dat geval klimt Feyenoord namelijk over Wolfsberger AC heen, dat nu nog twee punten meer heeft. In dezelfde groep is Dinamo Zagreb al verzekerd van een ticket voor de volgende ronde.

Opstelling Feyenoord: Marsman; Geertruida, Spajic, Senesi, Malacia; Diemers, Toornstra, Kökcü; Berghuis, Jørgensen, Linssen