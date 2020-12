Basisklant in vijftien van vijftien wedstrijden ontbreekt voor het eerst bij AZ

Dani de Wit blijkt niet fit genoeg om aan de aftrap te verschijnen in de cruciale Europa League-wedstrijd tussen NK Rijeka en AZ. De centrale middenvelder viel zondag tegen FC Groningen (1-2) uit met een enkelblessure, maar reisde wel met zijn ploeg mee naar Kroatië voor de uitwedstrijd. Interim-trainer Pascal Jansen houdt hem uit de basis voor het duel dat om 18.55 uur begint.

De Wit viel een kwartier voor tijd uit tegen Groningen. Tot dat moment had de middenvelder dit seizoen geen minuut gemist in de veertien officiële wedstrijden van AZ. Hij wordt tegen Rijeka vervangen door Albert Gudmundsson, die achter spits Myron Boadu speelt. De IJslander had vorige week donderdag tegen Napoli (1-1) ook een basisplek, maar begon toen centraal in de voorhoede.

De wissel van Gudmundsson voor De Wit is de enige wijziging bij AZ ten opzichte van het competitieduel met FC Groningen. AZ staat momenteel derde in Groep F, maar heeft aan een overwinning op Rijeka genoeg om door te stoten. Een gelijkspel kan ook voldoende zijn, maar dan moet Real Sociedad verliezen bij Napoli.

Opstelling AZ: Bizot; Sugawara, Hatzidiakos, Bruno Martins Indi, Wijndal; Midtsjö, Koopmeiners, Gudmundsson; Stengs, Boadu, Karlsson.