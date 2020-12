Schmidt gooit opstelling om en stelt basisdebutant op tegen Omonia Nicosia

Roger Schmidt heeft besloten de opstelling van PSV flink om te gooien in de afsluitende groepswedstrijd tegen Omonia Nicosia in de Europa League. Ten opzichte van het competitieduel met sc Heerenveen (2-2) van zondag staan er vijf nieuwe spelers in de basis. Joël Piroe begint voor het eerst in een officiële wedstrijd in de basis bij PSV. Het duel begint om 18.55 uur in het Philips Stadion.

Schmidt lijkt voor het eerst sinds de competitiewedstrijd tegen FC Twente (1-1) van 22 november weer voor een 4-2-2-2-formatie te kiezen. Onder de lat blijft Yvon Mvogo staan, ondaks dat vooraf rekening werd gehouden met een basisplek voor Lars Unnerstall. In de achterste linie behouden alleen rechtsback Denzel Dumfries en linksback Philipp Max hun basisplaats; in het centrum maken Jordan Teze en Olivier Boscagli plaats voor Timo Baumgartl en Nick Viergever.

Pablo Rosario behoudt zijn plek als controleur op het middenveld, maar staat ditmaal naast Jorrit Hendrix in plaats van naast Ibrahim Sangaré. Voor hen zijn Mohamed Ihattaren en Europa League-basisdebutant Richard Ledezma de meest vooruitgeschoven middenvelders; Mario Götze begint niet vanaf de aftrap. Voorin staan Donyell Malen en Joël Piroe, die zijn basisdebuut maakt voor PSV. Cody Gakpo is daardoor niet terug te vinden in de basis.

Hoewel Schmidt de wedstrijd tegen Omonia aangrijpt om flink te rouleren, kunnen de belangen groot zijn. Als PSV wint en Granada punten verspeelt op bezoek bij PAOK Saloniki, zijn de Eindhovenaren groepswinnaar. Dat zou een geplaatste status opleveren bij de loting op maandag. De groep winnen én de wedstrijd winnen, zou PSV bovendien 1,07 miljoen euro extra aan prijzengeld opleveren. Een gelijkspel levert 'slechts' 190.000 euro extra op en aan een verliespartij houdt PSV niets over.

Opstelling PSV: Mvogo; Dumfries, Baumgartl, Viergever, Max; Rosario, Hendrix; Ihattaren, Ledezma; Malen, Piroe