Modric lacht om kleding van Sergio Ramos: ‘Waar staat je paard geparkeerd?’

Voetballers zijn anno 2020 meer dan ooit actief op social media. Topspelers als Memphis Depay, Cristiano Ronaldo en Zlatan Ibrahimovic geven bijna dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een kijkje in hun (privé)leven. Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

Real Madrid verzekerde zich woensdagavond dankzij een 2-0 overwinning op Borussia Mönchengladbach van overwintering in de Champions League. “Dit was de dag, het moment, de tijd. Wij zijn Real Madrid. Gefeliciteerd met de twee doelpunten, Karim”, schrijft Sergio Ramos na afloop op Instagram bij een foto van hem en Karim Benzema. De kledingstijl van de verdediger en aanvoerder van Real Madrid leidt tot een hilarische reactie van Luka Modric. “Waar heb je je paard geparkeerd?”, reageert de Kroatische middenvelder onder de post van Ramos.

De reactie van Ramos laat niet lang op zich wachten, want hij plaats kort daarna een story met een foto van hem, Modric, Benzema en Lucas Vázquez in de kleedkamer. Wat is je favoriete kledingstijl?, vraagt Ramos aan zijn volgers middels een poll in de story.