Mino Raiola krijgt wind van voren na ‘gênante uitspraken’

'Gênant’, zo noemt Dimitar Berbatov de uitspraken die zaakwaarnemer Mino Raiola dinsdag deed over Paul Pogba. Raiola liet in een uitgebreid interview met het Italiaanse Tuttosport weten dat een vertrek van de Fransman bij Manchester United komende transferperiode het beste zou zijn voor iedereen. Als Pogba blijft spelen zoals hij is begonnen aan het seizoen, zal hij niet gemist worden, is de mening van de oud-speler van Manchester United.

De week werd nog pijnlijker voor Manchester United toen het dinsdagavond tegen Red Bull Leipzig werd uitgeschakeld in de Champions League. De Duitsers waren uiteindelijk met 3-2 te sterk en veroordeelden de Engelsen tot een vervolg in de Europa League na de winter. “De opmerkingen van Raiola over Pogba waren heel slecht getimed”, aldus Berbatov tegenover Betfair. “Dat is niet ideaal vlak voor zo’n cruciale wedstrijd en ik weet zeker dat het van invloed is geweest op de sfeer in de kleedkamer voor de wedstrijd.” Pogba begon als reserve en werd door trainer Ole Gunnar Solskjaer na een uur in het veld gebracht voor Nemanja Matic.

Pogba heeft al vaker laten doorschemeren niet in de beste fase van zijn carrière te zitten momenteel. De Frans international wordt in verband gebracht met een terugkeer naar Juventus en als het aan Raiola ligt, gaat dat nog deze winter gebeuren. “Ik denk niet dat Pogba wist wat Raiola ging zeggen, dat is vrij gênant voor een speler. Een zaakwaarnemer werkt voor een speler, dus de speler vertelt wat een zaakwaarnemer moet doen. Het maakt niet uit wie je bent”, sneert Berbatov in de richting van Raiola. Berbatov droeg vier seizoenen het shirt van United en kwam tot ruim honderd optredens voor The Red Devils.

De Bulgaarse oud-spits denkt niet dat Pogba een groot gemis zal zijn voor het team van Solskjaer als hij niet snel zijn oude vorm weet te herpakken. “Als hij op zijn best is gaat United hem zeker missen, maar als hij speelt zoals hij nu speelt wordt hij op Old Trafford niet gemist. Hij is ongelukkig omdat hij niet speelt. Als hij echt ongelukkig is en buiten de basiself blijft, denk ik dat het voor hem beter is om te gaan”, besluit Berbatov.