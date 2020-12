3 Nederlanders tussen 55 kandidaten voor Wereldelftal van het Jaar

Virgil van Dijk, Frenkie de Jong en Matthijs de Ligt maken kans op een plek in het Wereldelftal van het Jaar, dat jaarlijks door de FIFA en spelersvakbond FIFPRO wordt samengesteld. De drie Oranje-internationals verdiende vorig jaar vanwege hun prestaties bij Ajax en Liverpool in het seizoen 2018/19 een plaats in dit elftal en behoren nu opnieuw tot de kanshebbers. De lijst met 55 kandidaten wordt overigens gedomineerd door 11 spelers van Champions League-winnaar Bayern München.

Doelman Manuel Neuer, verdedigers David Alaba, Jérôme Boateng en Alphonso Davies, middenvelders Thiago Alcántara (nu Liverpool), Philippe Coutinho (nu Barcelona), Leon Goretzka, Joshua Kimmich en Thomas Müller en aanvallers Sergne Gnabry en Robert Lewandowski hebben allemaal een plek verdiend op de lijst met kandidaten voor het Wereldelftal van het Jaar, dat wordt samengesteld op basis van het seizoen 2019/20. Daarin was Bayern oppermachtig, gezien de landstitel, de Champions League en de DFB Pokal werden veroverd.

