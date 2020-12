Jong Oranje kent tegenstanders in groepsfase van EK

Jong Oranje stuit in de groepsfase van het EK van 2021 in Hongarije en Slovenië op gastland Hongarije, Roemenië en Duitsland, zo heeft de loting in het Zwitserse Nyon donderdagmiddag uitgewezen. De groepsfase van het toernooi begint in 2021 eind maart, waarna begin juni de knock-outfase volgt. De Nederlandse beloften zullen de eerste fase van het EK afwerken in Hongarije. Jong Oranje is voor het eerst sinds 2013 weer eens van de partij op een EK, destijds werd in Israël de halve finale gehaald.

Tijdens de loting in het Zwitserse Nyon had Jong Oranje op basis van zijn plaats op de coëfficiëntenranglijst een plaats in pot 2, samen met Denemarken, Portugal en Italië. Gastlanden Hongarije (Groep A) en Slovenië (Groep B) waren voorafgaand aan de loting al zeker van hun plaats, terwijl Spanje, Duitsland, Frankrijk en Engeland de sterkste landen in pot 1 vormden. Jong Oranje treft in Groep A uit pot 1 Duitsland, terwijl uit pot 3 Roemenië en uit pot 4 gastland Hongarije kwamen.

Jong Oranje plaatste zich voor het EK door een bijna perfecte kwalificatiereeks, waarin maar liefst 46 keer gescoord werd. De ploeg van bondscoach Erwin van de Looi kwalificeerde zich al op 13 oktober voor het toernooi in Slovenië en Hongarije. Pas op de laatste speeldag van de kwalificatiecyclus werd er voor het eerst verloren, in en tegen Portugal. Ondanks de nederlaag tegen de Portugezen eindigde Jong Oranje als groepswinnaar op basis van het onderling resultaat: in Doetinchem werd met 4-2 gewonnen, terwijl het duel in Portugal in 2-1 eindigde.

Door de coronacrisis kent het toernooi een opvallend en uniek verloop. Het was aanvankelijk de bedoeling dat er in juni en juli gespeeld zou gaan worden, maar men heeft door het verzetten van het ‘grote’ EK van 2020 besloten om het toernooi op te splitsen in twee delen: de groepsfase wordt afgewerkt tussen 24 en 31 maart, waarna de laatste fase van het toernooi volgt tussen 31 mei en 6 juni. Jong Spanje is de titelverdediger en kroonde zich in 2019 in Italië en San Marino tot Europees kampioen, door in de finale van Jong Duitsland te winnen.

De volledige loting:

Groep A

Hongarije

Duitsland

Roemenië

NEDERLAND

Groep B

Slovenië

Spanje

Tsjechië

Italië

Groep C

Rusland

IJsland

Frankrijk

Denemarken

Groep D

Portugal

Kroatië

Engeland

Zwitserland