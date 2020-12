Gemiste transfer van 30 miljoen levert Barcelona vier jaar later 2,9 miljoen op

Barcelona kan op korte termijn 2,9 miljoen euro bijschrijven op de bankrekening. Dat bedrag is het Braziliaanse Santos verschuldigd doordat het in het verleden gemaakte afspraken niet is nagekomen rond de transfer van Gabriel Barbosa naar Internazionale in 2016. De miljoenen zijn een financiële opsteker voor Barcelona, dat door de coronapandemie in financiële zorgen terecht is gekomen en spelers en technische staf bereid heeft gevonden om een deel van het salaris in te leveren.

In de onderhandelingen met Neymar liet Barcelona in 2013 een eerste optie tot koop opnemen op Barbosa. De Catalanen maakten naast deze afspraak bijna negentig miljoen euro over naar Santos voor Neymar. Echter verruilde Gabigol Santos in 2016 voor Inter, zonder dat de Braziliaanse club Barcelona hierover informeerde voorafgaand aan de transfer en dat was niet volgens afspraak.

Spaanse media melden donderdag dat sporttribunaal CAS Santos op de hoogte heeft gebracht van de boete, nadat de club door Barcelona voor de rechter werd gedaagd. De uitspraak gebeurt vier jaar nadat Barcelona de gang naar de rechter maakte. Volgens de gemaakte afspraken had Barcelona drie dagen de tijd om het bod van Inter van dertig miljoen euro op Barbosa te evenaren, maar heeft Santos zich niet aan deze termijn gehouden.

Uiteindelijk tekende de aanvaller aan het einde van de zomer van 2016 zijn contract in Italië, waar zijn avontuur uitliep op een teleurstelling. Hij speelde slechts slechts tien wedstrijden voor i Nerazzurri en maakte daarin maar één doelpunt. Na verhuurd te zijn geweest aan Benfica en Santos, liet hij Inter in januari 2020 definitief achter zich. Flamengo telde zeventien miljoen euro neer om hem na een huurperiode definitief over te nemen, waardoor Inter een verlies van dertien miljoen euro noteerde.