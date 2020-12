Zus van Ronaldo deelt op Instagram sneer uit naar Messi na weerzien

Cristiano Ronaldo en Lionel Messi stonden afgelopen dinsdag voor het eerst sinds de transfer van de Portugese aanvaller van Real Madrid naar Juventus in 2018 weer tegenover elkaar. In het Camp Nou stapte Ronaldo met la Vecchia Signora als winnaar van het veld, nadat Barcelona met 0-3 verslagen werd. Elma dos Santos Aveiro, de zus van Ronaldo, kan het na afloop van het weerzien niet laten om een kleine sneer uit te delen richting Messi.

De zus van Ronaldo plaatst op Instagram een foto, waarop het lijkt alsof Messi Ronaldo verafgoodt. “Mijn koning. De beste ooit. De trots van mijn leven”, schrijft Aveiro bij de ogenschijnlijk getekende plaat. Het is overigens niet de eerste keer dat de zus van Ronaldo zich roert op social media. In juni haalde ze via Instagram uit naar toenmalig Juventus-trainer Maurizio Sarri, nadat hij had betwist dat Ronaldo fit was. Eerder sprak ze van een verrotte wereld met ‘een maffia en dat klotegeld’ nadat Luka Modric de Ballon d’Or had gewonnen.

Met twee doelpunten liet Ronaldo zich nadrukkelijk zien in het duel met Barcelona, terwijl Messi geen plaats op het scoreformulier kon bemachtigen. "We komen elkaar al twaalf of dertien jaar tegen bij uitreikingen en ik heb hem nooit echt als een grote rivaal gezien”, sprak Ronaldo na afloop van het treffen tegenover Movistar. “Dat vuurtje is altijd opgestookt door de media. Mijn band met hem is juist altijd goed geweest en ik weet dat zeker dat je hetzelfde antwoord krijgt van Leo als je hem ernaar zou vragen.”

“Ik heb het altijd als een voorrecht gezien om hem te ontmoeten. Ik heb met Manchester United, Real Madrid en nu met Juventus tegen hem gespeeld”, concludeerde Ronaldo. Hij deelde zelf na het bezoek aan Barcelona een meer respectvolle boodschap op Instagram. “Altijd geweldig om terug te keren naar Spanje en Catalonië, het is moeilijk om in het Camp Nou te spelen tegen een van de beste tegenstanders die ik ooit gekend heb. We waren een ware kampioen!”