Nederlands elftal toont herstel en schuift op richting top 10 FIFA-ranking

Het Nederlands elftal sluit het kalenderjaar 2020 af op de veertiende plaats op de FIFA-ranking, zo is donderdag bekendgemaakt. Hiermee stijgt het elftal van Frank de Boer één plaats op de ranglijst. In oktober, bij het laatste meetmoment, was Oranje nog twee plaatsen gedaald na de stroeve start van De Boer als nieuwe bondscoach. België sluit het jaar voor de derde keer op rij af als de onbetwiste nummer één.

De Boer wist geen enkele van zijn eerste vier interlands winnend af te sluiten. Er werd in een vriendschappelijke interland verloren van Mexico (0-1), waarna er gelijke spelen volgden in de Nations League tegen Bosnië en Herzegovina (0-0) en Italië (1-1). In november was er echter een stijgende lijn waarneembaar, ingezet met de oefeninterland met Spanje (1-1) in de Johan Cruijff ArenA. Hierna volgden in de Nations League overwinningen op Bosnië en Herzegovina (3-1) en Polen (1-2).

In de top vijf van de FIFA ranking zijn verder geen veranderingen te bespeuren. Frankrijk, Brazilië, Engeland en Portugal maken de top vijf compleet. Hongarije boekte in het afgelopen jaar de meeste progressie, voornamelijk vanwege het feit dat men slechts één nederlaag hoefde te incasseren in acht wedstrijden. Hierdoor wordt het jaar afgesloten met de veertigste positie.

De FIFA meldt donderdag voorts dat 2020 een bijzonder tegenvallend jaar was wat betreft interlands. Vanwege de coronacrisis konden er slechts 352 interlands worden afgewerkt wereldwijd, het laagste aantal sinds 1987. Destijds werd het voetbaljaar afgesloten met een totaal van 323 interlands.