Beleggers onverbiddelijk voor Ajax na echec in de Champions League

De uitschakeling van Ajax in de Champions League is niet alleen nadelig in sportief opzicht, want ook op financieel vlak moet de Amsterdamse club een pas op de plaats maken. Eén en ander komt tot uiting in de huidige beurskoers. Het aandeel van Ajax verliest donderdagochtend kort na de opening van de beurs 7,5 procent. Een aandeel van Ajax is nu nog maar zestien euro waard.

Ruim anderhalf jaar geleden, toen Ajax tot de halve finale reikte in het miljardenbal, was een aandeel volgens De Telegraaf nog 25 euro waard. Aan het begin van dit kalenderjaar kwam het Ajax-aandeel nog boven de twintig euro kwijt, al kwam door door de coronacrisis al snel verandering in. In maart, toen Nederland in de ban raakte van het coronavirus, schoot het aandeel van de club onder de dertien euro. Sindsdien is een stijging waarneembaar, maar vanwege de nederlaag tegen Atalanta (0-1) moet Ajax wederom een tegenslag incasseren.

Ajax verdient ondanks uitschakeling tientallen miljoenen in CL

De kassa rinkelt in Amsterdam ondanks de uitschakeling in de Champions League Lees artikel

Ajax hield aan de zes groepswedstrijden in de Champions League bijna vijftig miljoen euro over. Het bedrag had zelfs kunnen stijgen richting de zestig miljoen euro, als het elftal van trainer Erik ten Hag in de Johan Cruijff ArenA overwintering in het miljardenbal had weten veilig te stellen. Een jaar geleden lag het totaalbedrag ook op circa vijftig miljoen euro. In het succesjaar 2018/19, met de halve finale als resultaat, stegen de Champions League-inkomsten naar bijna tachtig miljoen euro.

Voor Ajax rest een vervolg in de Europa League, waar de verdiensten wat betreft de kwartfinale (1,5 miljoen euro), halve finale (2,4 miljoen euro) en finale (4,5 miljoen euro) beduidend lager liggen dan in de Champions League. Als Ajax dit seizoen de kwartfinale had bereikt in het miljardenbal, dan had de UEFA nog eens 10,5 miljoen euro overgemaakt richting Nederland. In het geval van een plaats in de halve finale had men nog eens 12,5 miljoen euro uitgekeerd aan Ajax. Voor het bereiken van de eindstrijd wordt in het seizoen 2020/21 een bedrag van vijftien miljoen euro uitgekeerd aan de finalisten.