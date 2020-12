FC Twente langer door met Ron Jans en Jan Streuer

Ron Jans heeft zijn contract bij FC Twente verlengd. De trainer staat nu tot medio 2022 onder contract bij de club uit Enschede, zo hebben de Tukkers donderdagochtend naar buiten gebracht. Ook technisch directeur Jan Streuer blijft nog een extra jaar bij de club. Net als Jans heeft ook hij zijn handtekening gezet onder een contract tot aan de zomer van 2022.

Jans werd afgelopen zomer aangesteld bij Twente. “Ik heb van die beslissing nog geen moment spijt gehad. Het is heerlijk werken met deze staf”, vertelt Jans in een persbericht nadat afgelopen weekend met 1-2 werd gewonnen op bezoek bij koploper Ajax. “Vanaf de eerste dag geniet ik met volle teugen, zoals ik ook geniet van het contact met de spelers. We hebben echt een geweldige groep.”

Jans is blij met de huidige Twente-selectie, die volgens hem uit een goede mix van spelers bestaat. “Er zit enorm veel drive en plezier in het team. Er kan nog genoeg beter, maar het is echt fijn werken bij FC Twente”, aldus Jans, die graag een volle Grolsch Veste wil meemaken. “Dat is er door ‘corona’ helaas nog niet van gekomen. Op het verzoek of ik wilde blijven heb ik dan ook niet lang na hoeven te denken. Ik heb met alle plezier mijn contract tot eind volgend seizoen verlengd. Gelukkig heeft Jan Streuer dat ook gedaan, want onze samenwerking is optimaal.”

Streuer hoefde niet lang na te denken over de aanbieding van Twente. “DDe club en ik waren er snel uit over de verlenging van het contract”, reageert hij. “Vanaf de eerste dag dat ik bij FC Twente actief ben, heb ik het reuze naar mijn zin. De samenwerking met Ron Jans en zijn staf en de directie is heel goed, de lijnen zijn kort. Bovendien tref ik in De Grolsch Veste een team aan van gedreven en betrokken medewerkers. Dat is fijn werken.”