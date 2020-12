Verweij ziet grote tekortkoming bij Ajax: ‘Mag de clubleiding zich aanrekenen’

Ajax werd woensdagavond voor het tweede jaar op rij in de poulefase van de Champions League uitgeschakeld. Mike Verweij richt zijn pijlen na de 0-1 nederlaag tegen Atalanta echter niet alleen op de falende spelersgroep van trainer Erik ten Hag. Volgens de clubwatcher van De Telegraaf moet de clubleiding van Ajax ditmaal het boetekleed aantrekken. De selectie in Amsterdam lijkt te smal te zijn om op verschillende fronten te opereren.

"Een repeterend verhaal, net als vorig jaar tegen Valencia", verwijst Verweij in een video-item van de ochtendkrant naar de uitschakeling van een jaar geleden. "In de laatste groepswedstrijd moest het gebeuren, er lagen miljoenen voor het oprapen. Alleen geeft Ajax niet thuis, dat is een heel trieste constatering. Wat wél heel anders is dan vorig jaar: toen was er een enorme teleurstelling en nu lijkt er iets van berusting te zijn. En dat is misschien nog wel het meest zorgelijke voor Ajax."

Ten Hag zei voorafgaand aan Atalanta-thuis dat bij vroegtijdige uitschakeling in de Champions League 'geen man overboord is'. "Dat is niet des Ajax, maar wat nog veel erger is dat Ajax vandaag (woensdag, red.) geen plan leek te hebben. Ze werden verrast door het spel van de Italianen, die veel defensiever speelden dan ze gedacht hadden. Maar Ajax wist dat niet om te draaien en mensen op de vijandige helft te krijgen, of in de buurt van het strafschopgebied. Het zag er heel beroerd uit en natuurlijk ontbraken er wat spelers, maar dat is tegen de nummer negen van Italië geen enkel excuus."

De kans van Brian Brobbey vlak voor rust

Verweij is het eens met de stelling dat de selectie van Ajax eigenlijk te smal is. "Dat kun je wel stellen. Je kunt ook zeggen van: 'Stel de juiste mensen op'. Als je ziet dat Jurgen Ekkelenkamp erin komt en in een heel korte tijd véél meer doet dan andere middenvelders daarvoor gedaan hebben. Die jongen presteert altijd top in Jong Ajax en is gewoon een heel goede voetballer. Gooi die er maar op, anderen laten toch zien in zulke wedstrijden dat het toch net even te hoog gegrepen is."

"Ik denk echt dat dit Ajax in de breedte gewoon heel veel te kort komt", vervolgt Verweij zijn duidelijke analyse over de huidige stand van zaken in Amsterdam. "Ze hebben spelers nodig die wél op Europees niveau kunnen spelen en dat mag ook de clubleiding zich aanrekenen. Natuurlijk, Mohammed Kudus is weggevallen, die deed het in het begin goed. Maarja, dat is een nieuweling en je ziet toch dat de kwaliteit van de selectie door alle vertrokken spelers gewoon elk jaar minder is geworden. Als je dan ook nog geen plan hebt, dan wordt het in elke Europese wedstrijd moeilijk, ook in de Europa League." Het is daarnaast ook een flinke klap op financieel gebied. "De miljoenen lagen voor het oprapen, het was een wedstrijd van twaalf miljoen euro. Dan mogen de fans van Ajax toch hopen dat Ajax meer dan twee kansen afdwingt in negentig minuten, want dat is wel heel, heel, heel erg mager."