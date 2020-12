‘Zidane brengt Real vervelende boodschap ondanks cruciale zege in CL’

Zinédine Zidane wil niet uitgroeien tot de Sir Alex Ferguson van Real Madrid. De Schotsse manager was 27 jaar verbonden aan Manchester United en beleefde in die periode de nodige successen. Zidane hoopt naar eigen zeggen nog even bij Real te kunnen blijven, al doken er ook verhalen op in Spanje dat hij van plan is om na deze jaargang te vertrekken bij de grootmacht.

"Ik zal zeker niet de Alex Ferguson van Real worden, zoveel is zeker", liet Zidane optekenen na de 2-0 overwinning op Borussia Mönchengladbach in de groepsfase van de Champions League. "Hoelang ik hier uiteindelijk blijf weet ik niet, daar denk ik niet over na. Ik voel me erg gelukkig bij deze club, zelfs in de meest moeilijke situaties. Ik woon al een behoorlijke poos in Spanje en daar wil ik voorlopig nog geen verandering in aanbrengen. Onder druk zijn wij altijd op ons best. Zoiets als zonder druk spelen bestaat hier simpelweg niet. Maar we kunnen nou eenmaal niet altijd goed spelen."

"Tegen Gladbach hebben we de wedstrijd erg goed gelezen, zeker omdat Gladbach erg gevaarlijk is op de counter. We hebben heel goed voetbal laten zien. Ik zal niet zeggen wat ik de spelers heb verteld, maar ze kunnen trots zijn op wat ze vandaag op het veld hebben laten zien", voegde Zidane daaraan toe. Er stond woensdagavond veel op het spel voor Real, dat nog nooit was gesneuveld in de poulefase van de Champions League. Er werd zelfs gerept over ontslag voor Zidane bij een negatief resultaat tegen Gladbach. Uiteindelijk kwam het met de 2-0 zege toch nog goed voor De Koninklijke, dat zich schaarde bij de laatste zestien clubs in het miljardenbal.

De samenvatting van Real Madrid - Borussia Mönchengladbach

Marca is na de cruciale overwinning van Real lovend over de aanpak van Zidane. "Hij verdient een monument bij het nieuwe Santiago Bernabéu, geen ontslag", zo klinkt het in een analyse over de Real-coach. "Zizou heeft de crisis rustig behandeld, zoals hij altijd doet, en is er weer eens met succes uitgekomen. Zijn spelers hebben opnieuw laten zien dat zij tot de dood solidair aan deze trainer zullen zijn. De positie van Zidane is steeds onderwerp van discussie en dat zal ook wel zo blijven. Maar de dag dat Real hem de laan uitstuurt, wat een enorme fout zal dat zijn!"

Volgens Mundo Deportivo heeft Zidane 'een kogel ontweken' door het vermijden van vroegtijdige eliminatie in de Champions League. In een situatie op leven en dood weet de Franse coach opnieuw te zegevieren, zo klinkt het. Zidane lijkt op zijn best te zijn wanneer de druk bijna een kookpunt bereikt. Dariogol laat echter weer een heel ander geluid horen. Zidane zou reeds hebben laten weten aan voorzitter Florentino Pérez dat hij na dit seizoen vertrekt uit Madrid. De 48-jarige coach zou ontevreden zijn over het uitblijven van grote aankopen. Vanwege de coronacrisis bleven deals voor Paul Pogba (Manchester United), Sadio Mané (Liverpool) en Eduardo Camavinga (Stade Rennes) uit, tot grote onvrede van Zidane.

Zidane zou niet langer met een smalle selectie willen werken en Pérez daarom hebben geïnformeerd over zijn vertrekwens. In de Spaanse media wordt reeds gekeken naar geschikte opvolgers. Mocht Zidane tussentijds vertrekken bij Real, dan komen Mauricio Pochettino en clubicoon Raúl naar verluidt in beeld bij het bestuur. Zidane zelf wordt gelinkt aan het bondscoachschap van Frankrijk, terwijl ook Paris Saint-Germain wordt genoemd als mogelijke nieuwe werkgever van de Franse coach.