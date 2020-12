‘We zijn in gesprek met Neymar en Mbappé en ik heb er alle vertrouwen in’

Paris Saint-Germain wil spijkers met koppen slaan na de plaatsing voor de achtste finale in de Champions League. Er is voorzitter annex eigenaar Nasser Al-Khelaifi veel aan gelegen om sterspelers Neymar en Kylian Mbappé te behouden voor de Franse club. De eerste verkennende gesprekken met de aanvallers zijn in ieder geval geopend door de leiding van PSG.

"Wij willen Neymar en Mbappé graag hier houden en zijn daar inmiddels over in gesprek", zo verklaart Al-Khelaifi in een interview met RMC Sport na afloop van de 5-1 overwinning van PSG op Istanbul Basaksehir. "Ik heb er alle vertrouwen in, want ze willen allebei graag hier blijven." De Fransen willen dolgraag de Champions League veroveren en het aanblijven van beide aanvallers lijkt cruciaal te zijn in de ambitieuze plannen. Daarnaast wordt in de Franse media gerept over het aantrekken van Lionel Messi, wiens contract na afloop van dit seizoen afloopt bij Barcelona.

Neymar ziet een hernieuwde samenwerking met Messi wel zitten, zo bleek uit zijn woorden na afloop van de 1-3 zege op Manchester United van een week geleden. "Het allerliefste zou ik weer samenspelen met Messi, zodat ik weer van dichtbij kan genieten van zijn spel. Hij zou mij kunnen vervangen, dat zou geen enkel probleem zijn. Maar dat ik volgend seizoen weer met Messi wil spelen, dat staat vast. Hopelijk gaat dat volgend jaar ook gebeuren", zo klonk het in een vraaggesprek met ESPN.

De samenvatting van Paris Saint-Germain - Basaksehir

Na de 5-1 zege op Instanbul Basaksehir, met onder meer drie doelpunten van Neymar, gaf de Braziliaanse aanvaller andermaal een duidelijk signaal af. "Ik ben erg gelukkig bij deze club en heb een goede band met mijn ploeggenoten", zei Neymar in gesprek met RMC Sport. "Het is niet in mij opgekomen om te vertrekken. De onderlinge verhoudingen zijn goed en ik zie de gesprekken met vertrouwen tegemoet. We zullen zien wat er in de toekomst gaat gebeuren." Neymar ligt net als Mbappé tot medio 2022 vast in Parijs.

Neymar is in het afgelopen jaar herhaaldelijk in verband gebracht met Barcelona, de club die hij in 2017 voor 222 miljoen euro verliet voor PSG. Mbappé lijkt een transtertarget te zijn voor Real Madrid. De Fransman is net als Neymar ook genoemd bij Barcelona, maar vanwege de huidige situatie in financieel opzicht lijkt het onwaarschijnlijk dat de Catalaanse grootmacht op korte termijn met grote bedragen kan smijten.