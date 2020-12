Lang reageert op Zirkzee: ‘Kap, anders kan je in de winter in München blijven’

Voetballers zijn anno 2020 meer dan ooit actief op social media. Topspelers als Memphis Depay, Cristiano Ronaldo en Zlatan Ibrahimovic geven bijna dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een kijkje in hun (privé)leven. Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

Noa Lang werd deze week met Club Brugge uitgeschakeld in de groepsfase van de Champions League. Een 2-2 gelijkspel op bezoek bij Lazio was niet genoeg voor een plek bij de laatste zestien. Op Instagram zegt Lang te balen van de uitschakeling: “Het werd niet de avond waar we van droomden, maar ik ben trots op het team. We hebben nog genoeg dingen te bereiken dit seizoen. Wij zijn Brugge”, schrijft hij op social media. Collega-jeugdinternationals reageren volop, onder wie Calvin Stengs die Lang een ‘blaaskaak’ noemt. Bayern München-spits Joshua Zirkzee reageert meerdere keren, waarna Lang ingrijpt: “Kap, kap, anders kan je in de winter in München blijven.” Supporters van Club Brugge reageren volop en vragen Zirkzee of hij in januari op huurbasis naar hun club komt. Een antwoord van de bankzitter van Bayern blijft uit. Zirkzee hoopte de afgelopen transferperiode al verhuurd te worden, maar zover kwam het niet.