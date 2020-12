Hateboer: ‘Ik denk dat Onana degene met meeste balcontacten was’

Ajax is er voor het tweede jaar op rij niet in geslaagd om de groepsfase van de Champions League te overleven. Thuis tegen Atalanta moest er gewonnen worden, maar de Italianen bleken met 0-1 te sterk. Hans Hateboer maakte de negentig minuten vol in de Johan Cruijff ArenA en was niet onder de indruk van het spel van het team van trainer Erik ten Hag. “We wisten wat ons te doen stond, heerlijk om hier te winnen en tóch weer te overwinteren.”

De Oranje-international stelde na afloop dat hij en zijn ploeggenoten op een zwaardere avond hadden gerekend. “Ik denk dat André Onana degene met meeste balcontacten was, dat was voor ons geen probleem”, zei Hateboer tegenover SBS6. “Zolang hij de bal heeft, kunnen ze niet scoren. Sowieso vond ik ze niet heel aanvallend. Tijdens de eerste wedstrijd zetten ze meer aan, nu waren ze vooral veel aan het schuiven achterin. Zoals gezegd was dat voor ons prima.”

De samenvatting van Ajax - Atalanta

Landgenoot Marten de Roon sloot zich aan bij de woorden van zijn ploeggenoot: “We zijn heel blij dat het ons voor het tweede jaar op een rij weten te plaatsen voor de laatste zestien”, aldus de middenvelder, die vindt dat de prestatie van Atalanta niet onderschat mag worden. “Qua begroting lopen we immers flink achter op de grote clubs. We zijn wat dat betreft misschien wel een beetje vergelijkbaar met Ajax qua begroting. Wij doen het immers ook met veel jonge talenten.”

De Roon denkt dat Ajax en Atalanta niet voor een vermakelijke wedstrijd hebben gezorgd. “Ik denk dat het een verschrikkelijke wedstrijd was om te zien”, zegt hij. “In de eerste helft waren de meeste balcontacten bij Perr Schuurs, Lisandro Martínez en Andre Onana. Dat vonden wij niet erg, want wij wisten dat we twee resultaten hadden en vonden het niet erg om hun verdediging aan de bal te laten. Als de bal naar voren ging, drukten we wat meer. Voor ons was het misschien wel voor het eerst dat we op zijn Italiaans speelden, en de wedstrijd zo veel mogelijk dood probeerden te maken.”

Bij Atalanta ging het in aanloop naar de wedstrijd tegen Ajax vooral over de ruzie tussen trainer Gian Piero Gasperini en Alejandro Gómez. Volgens geruchten zou de trainer na het duel met Ajax zelfs vertrekken vanwege de onenigheid met zijn aanvoerder. “Het is allemaal een beetje raar geweest de afgelopen dagen”, vertelt Hateboer. “Wij hebben ons gewoon gefocust op de wedstrijd en voor de rest zijn we als team daar niet echt mee bezig geweest. We zien het nu wel, ze wilden het over deze wedstrijd heen tillen. Ik ben ook benieuwd wat er gaat gebeuren.”