Ajax is er niet in geslaagd om te overwinteren in de Champions League. In de wedstrijd die gewonnen moest worden van Atalanta, ging het team van trainer Erik ten Hag op eigen veld met 0-1 onderuit. Voor het tweede jaar op rij gaan de Amsterdammers na de winterstop niet verder in het miljardenbal, maar in de Europa League. De Nederlandse kranten zijn een dag na de nederlaag kritisch in de analyses.

Ajax had moeite om zich door de hechte Atalanta-defensie heen te voetballen. Pas in de blessuretijd van de eerste helft was Brian Brobbey gevaarlijk met een kopbal. Na rust had Davy Klaassen dé kans om zijn ploeg op voorsprong te schieten, maar nadat hij de bal plots voor zijn voeten kreeg schoot hij recht op keeper Pierluigi Gollini. In de slotfase speelde Ajax alles of niets: Nicolás Tagliafico werd vervangen door Klaas-Jan Huntelaar, maar ook met een extra aanvaller kreeg de thuisploeg het niet voor elkaar om te scoren. Vijf minuten voor tijd dook Luís Muriel op voor André Onana, omspeelde de Ajax-keeper en schoof de 1-0 in een leeg doel. Ryan Gravenberch stond toen al onder de douche, daar hij vijf minuten eerder met zijn tweede gele kaart van het veld werd gestuurd. “Het moet de Ajax-directie zorgen baren dat Ten Hags elftal telkens als er Europees moet worden geoogst uit vorm is”, schrijft De Telegraaf. “Net als vorig seizoen staat de teller in december al op drie nederlagen op rij. De trainer zal zijn spelers snel mentaal moeten oplappen om verdere averij in de Eredivisie én bekeruitschakeling tegen FC Utrecht te voorkomen.”

De samenvatting van Ajax - Atalanta

Verslaggever Mike Verweij schrijft dat Ten Hag ook voor zijn ‘eigen aanzien’ snel zal moeten leveren. “Wat deze Champions League-campagne beklijft, is het feit dat de Amsterdammers behoudens het thuisduel met zwakke broeder Midtjylland geen wedstrijd wisten te overtuigen”, stelt hij. “In de allesbeslissende wedstrijd tegen Atalanta leek hij geen tactisch plan te hebben. Ten Hag moet vanaf nu de indruk wegnemen dat het bereiken van de halve finale van het miljoenenbal in 2019 het succes was van spelers als Frenkie de Jong, Hakim Ziyech, Matthijs de Ligt, Donny van de Beek en Lasse Schöne.” Volgens de berekeningen van de verslaggever kost de uitschakeling in de Champions League van vorig jaar en dit seizoen bij elkaar 23 miljoen euro. En dat doet pijn in de directiekamer, zo klinkt het. “Het is een duivels dilemma. De aankopen uit Ten Hags koker - Quincy Promes, Zakaria Labyad, Sean Klaiber en (eerder) Razvan Marin - zijn goed genoeg voor de Eredivisie, maar komen Europees en wellicht nationaal tegen de top vier tekort. Om de broodnodige landstitel veilig te stellen, zouden in de winterstop reparatiewerkzaamheden moeten worden verricht. Maar trekt Ajax de buidel? Dat is nu de zilvervloot is voorbij gevaren zeer de vraag.”

Het Algemeen Dagblad duikt in de recente geschiedenisboeken. Na de ‘trauma’s’ tegen Tottenham Hotspur en Valencia beleefde Ajax volgens de krant tegen Atalanta een volgende ‘Europese nachtmerrie’. “De benodigde triomf kwam zelden dichtbij. De club die zo graag bij de Europese elite wil aanhaken, krijgt in 2021 niet de gewenste spotlights van het miljardenbal, maar overwintering in de Europa League als schrale troost”, zo klinkt het. De krant wijst naar een mager Champions League-seizoen, waarin geen enkele keer ‘de nul’ werd gehouden en niet werd gewonnen van Liverpool en Atalanta. “Zo tekende zich wederom een Europese anticlimax af in de ArenA. Helemaal toen Ryan Gravenberch in de slotfase voor een slaande beweging van het veld werd gestuurd. Atalanta profiteerde vervolgens. Remo Freuler gaf Luís Muriel vrij baan. De Colombiaanse invaller omspeelde Onana en bezorgde Ajax een nieuw Europees trauma.”

Davy Klaassen mist een grote kans op de 1-0

“Doods was het spel in de koelte van Amsterdam, troosteloos de aftocht van Ajax in de Champions League”, schrijft Willem Vissers namens de Volkskrant. De journalist merkt op dat de ‘decemberdip opnieuw volop aanwezig is’. “Negen dagen is de maand onderweg en Ajax heeft drie keer verloren, van Liverpool, FC Twente en Atalanta (0-1). En de maand is nog lang.” Volgens de verslaggever leek het er tijdens de wedstrijd gezien het spelbeeld op dat Ajax genoeg had aan een gelijkspel om door te komen. “In de wedstrijd die Ajax moest winnen om Atalanta te passeren, bleef vrijwel niets over van het spel dat nodig is om mee te doen in de top van Europa, waarmee al die makkelijke zeges in de eredivisie meteen in perspectief zijn geplaatst.” Het tussenjaar waar directeur voetbalzaken Marc Overmars eerder dit seizoen over sprak is volgens Vissers volop aan de gang. “Ajax was een bundeltje brave borsten woensdag, scouts zonder avontuur, zonder durf, pure klasse en verrassing, al dirigeerde trainer Erik ten Hag in de slotfase alle offensieve krachten naar voren, wat een vergeefse vraag om een strafschop van Klaas Jan Huntelaar en een vrije kans voor Davy Klaassen opleverde. Ajax voetbalde steeds gefrustreerder, net als vorig jaar in een soortgelijke wedstrijd tegen Valencia.”

Volgens de verslaggever speelden Tadic en Tagliafico ver achter bij hun topniveau. “Terwijl zij juist leiders moeten zijn”, zo klinkt het. De afwezigheid van de zieke Daley Blind was merkbaar volgens de journalist, ondanks dat Lisandro Martínez volgens hem misschien wel de beste Ajacied was. “Natuurlijk, het was leuk dat Amsterdammer Brobbey meedeed, enthousiast, sterk en snel als hij is. Hij is een belofte voor de toekomst, maar dat leverde niets op nu uitblinkers uit het verleden als Tagliafico en Tadic dissonanten waren. Noussair Mazraoui voetbalde behoorlijk en Zakaria Labyad is gewoon geen speler voor het hoogste niveau. Noa Lang laten vertrekken en Labyad houden, is geen duidelijk beleid te noemen. Brobbey bleef in de rust achter in de kleedkamer, aangeslagen als hij was door een botsing.”

Er was eigenlijk maar één Ajacied die echt een goede wedstrijd speelde

Het NRC schrijft dat Ajax van zichzelf heeft verloren. “Door het missen van de achtste finales van de Champions League loopt Ajax de kwalificatiepremie van 9,5 miljoen euro mis. Dat had iets goed moeten maken van het verlies van tientallen miljoenen als gevolg van de coronacrisis. Voor het bereiken van de laatste 32 in de Europa League ontvangt Ajax slechts een half miljoen”, luidt de constatering. “Het is een dikke streep door de grote internationale ambities van Ajax, dat structureel tot de Europese top wil behoren. Opnieuw dwarsboomt een Europese subtopper de weg naar een vervolg in de Champions League – vorig jaar Valencia, nu Atalanta.” Ajax kon in aanvallend opzicht geen vuist maken tegen de Italianen. “Het is te dun voor Champions League-begrippen, dit elftal van woensdag. Spelmaker Zakaria Labyad: onzichtbaar en kapot gespeeld op het middenveld. Davy Klaassen: niet dominant genoeg als het het hardst nodig is. Dribbelaar Antony: mist diepte, hij komt te veel ‘in’ de bal, waardoor hij ongevaarlijk is. Martínez: mist het inzicht dat Blind wel heeft.”