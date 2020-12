Voetbalwereld rouwt om overlijden van Paolo Rossi (64)

Paolo Rossi, een van de beste Italiaanse voetballers aller tijden, is woensdag op 64-jarige leeftijd overleden. De oud-aanvaller zal altijd herinnerd worden aan het WK van 1982 in Spanje. Rossi leidde Italië met zes doelpunten naar de eindwinst, ontving de Gouden Schoen als topscorer van het toernooi én de Gouden Bal als beste speler van het toernooi. Datzelfde jaar won hij ook de Ballon d’Or als Europees voetballer van het Jaar.

De clubloopbaan van Rossi speelde zich in de jaren zeventig en tachtig in de Serie A en Serie B af. Eind jaren zeventig was de Italiaan, destijds nog vleugelaanvaller, eigendom van zowel Juventus als Vicenza. Laatstgenoemde club bood in 1976 liefst 2,6 miljard lire aan (omgerekend anderhalf miljoen euro, red.) om Rossi in zijn geheel over te nemen, waardoor hij jarenlang de duurste voetballer aller tijden was. Pas in 1982 brak Diego Maradona het record met zijn transfer van Boca Juniors naar Barcelona.

Rossi scoorde veel voor Vicenza, maar hij werd destijds ook geteisterd door blessureleed en tot overmaat van ramp degradeerde de club in 1979 naar de Serie B. Vicenza verhuurde Rossi vervolgens aan Perugia, waarna het dieptepunt in zijn loopbaan volgde. Vanwege zijn betrokkenheid bij het gokschandaal Totonero werd hij uiteindelijk twee jaar geschorst en miste hij het EK van 1980, ook al ontkende hij in alle toonaarden.

Ondanks zijn schorsing werd Rossi in 1981 aangetrokken door Juventus en had hij nog een aandeel in 1981/82. Bondscoach Enzo Bearzot had veel vertrouwen in de aanvaller, ook was hij niet in vorm. Rossi ging mee naar het WK van 1982, maakte een matige indruk in de eerste duels, maar vanaf de kwartfinale was er geen houden meer aan. Pablito scoorde driemaal in de kwartfinale tegen Brazilië (3-2), tweemaal in de halve finale tegen Polen (0-2) en de openingsgoal in de finale tegen het toenmalige West-Duitsland (3-1).

Rossi, goed voor 20 goals in 48 A-interlands, bleef na het WK voor Juventus spelen en droeg daarna ook de tenues van AC Milan en Hellas Verona om de schouders. De oud-aanvaller werd in 2004 door Pelé benoemd als een van de 125 beste voetballers aller tijden en werkte jarenlang als commentator. “Wat een vreselijk nieuws”, publiceerde RAI Sport-presentator Enrico Varriale in de nacht van woensdag op donderdag op Twitter. “Paolo Rossi heeft ons verlaten. De onvergetelijke Pablito waar we in de zomer van 1982 allemaal verliefd op werden en wie jarenlang een geweldige en competente collega bij RAI was.”

Hoewel Rossi al lange tijd ziek was, komt zijn dood hard aan in Italië. Voor velen was hij de beste speler die het land ooit had voortgebracht. "Midden in de nacht komt is er vreselijk nieuws: Paolo Rossi is overleden", schrijft La Gazzetta dello Sport donderdag. "Zijn dood is verschrikkelijk voor alle Italianen. En ook voor de gehele voetbalwereld."