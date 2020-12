Van Persie was op weg naar andere grootmacht: ‘Het was nagenoeg rond’

Voordat Robin van Persie in 2012 bij Arsenal vertrok, heeft hij pogingen ondernomen om de club meer naar zijn hand te zetten. De inmiddels gestopte aanvaller sprak geregeld met trainer Arsène Wenger en algemeen directeur Ivan Gazidis over zijn plannen voor de club, maar kreeg weinig gehoor van met name de clubleiding. Het frustreerde Van Persie, die de ambitie had om kampioen van Engeland te worden en langzaamaan concludeerde dat Arsenal niet de juiste club was om die droom te verwezenlijken. In een interview met Kaj Gorgels op diens YouTube-kanaal blikt Van Persie terug op de aanleiding voor zijn vertrek naar Manchester United en vertelt hij dat ook een overstap naar Juventus in de zomer van 2012 dichtbij was.

Van Persie maakte in het interview al duidelijk dat hij zich, naarmate zijn status in het Emirates Stadium toenam, geroepen voelde om zich intern meer te laten gelden. Hij had ideeën over stappen die Arsenal kon zetten om weer kampioen van Engeland te worden, bijvoorbeeld omtrent spelersaankopen. Van Persie ging daarover met trainer Wenger en algemeen directeur Gazidis in gesprek. Van Persie spreekt in het interview over ‘de voorzitter’, maar maakt later duidelijk dat hij Gazidis bedoelt. “Hij kwam met een hele waslijst aan cijfertjes over hoe gezond Arsenal was. Ik zei: ‘Die cijfertjes interesseren me helemaal geen reet. Ik wil gewoon die Premier League-beker omhoog houden. Desnoods ga je een klein beetje in de min, wat iedere andere club doet, en haal je gewoon toppers binnen.'"

Van Persie had begrip voor de financiële terughoudendheid van Arsenal, dat tot de dag van vandaag nog schulden afbetaalt met betrekking tot de bouw van het Emirates Stadium, maar voerde ‘over een periode van misschien wel meer dan een jaar’ dergelijke discussies met de clubleiding. Hij kreeg op een gegeven moment het gevoel dat hij zijn ambities niet kon waarmaken bij Arsenal. “Ik heb op meerdere punten mijn mening aangedragen over wat het beste was voor Arsenal, maar het kwam erop neer dat zij het er niet mee eens waren. Dat kan, want ik ben niet de voorzitter of de trainer. Ik ben slechts een speler die het beste voor heeft met de club. Maar ik ben wel een speler die wil winnen.”

Van Persie ging in beraad over zijn toekomst. Zijn vrouw en kinderen waren gelukkig in Londen, vertelt hij. Maar de aanvaller kreeg geen aanbieding om zijn medio 2013 aflopende contract te verlengen, hoewel hij daar naar eigen zeggen wel om vroeg. “En mijn punten werden van tafel geveegd. Dat is ook wel een antwoord.” Als de contractaanbieding er wel was gekomen, zouden er nog steeds veel verschillen van inzicht overblijven over het te voeren beleid, beaamt Van Persie. “Maar die aanbieding kwam er niet. Dan is wel duidelijk dat ze ook niet met mij door wilden. Ik ben toen gaan kijken naar de opties. Er waren mooie opties. Ik dacht in eerste instantie dat ik naar Juventus zou gaan. Antonio Conte was toen de trainer daar.”

Robin van Persie bij zijn presentatie als speler van Manchester United in de zomer van 2012.

Door de gevoeligheid van een binnenlandse overstap beseften Van Persie en de clubleiding dat een transfer naar het buitenland de beste optie zou zijn. De clubleiding wilde bovendien niet dat hij bij Arsenal bleef, aldus huidig spitsentrainer van Feyenoord. “Het was nagenoeg rond met Juventus. Maar Ivan Gazidis was niet redelijk richting Juventus. Hij heeft het niet goed gedaan. Ik heb hem toen een paar keer gewaarschuwd en gezegd: ‘Mijn andere twee opties zijn Manchester City, Manchester United of een extra jaar bij Arsenal.’ Hij bleef onredelijk tegen Juventus. Ik vond dat hij gewoon moest praten met die mensen. Hij ging heel hoog zitten met de transfersom. 35 miljoen euro was in die tijd niet reëel voor een jongen van 29. Ik vernam toen dat hij twee weken op vakantie ging naar Amerika, tijdens de transferwindow. Dat kan toch niet.”

“Hij wilde wel dat ik wegging, dat weet ik wel zeker. Ik kwam in dat proces nog met een aanbieding die ik zelf had bedacht om mijn contract te verlengen bij Arsenal, maar dat was allemaal niet nodig. Ik heb toen een open brief naar de fans geschreven. Maar hoe ga je in godsnaam dat hele verhaal dat al een jaar speelt uitleggen? Als ik daarop terugkijk, was dat niet handig uit mijn perspectief. Dat zou ik terugdraaien. Maar uiteindelijk werd het City of United, en ik had het beste gevoel bij United. Ik heb nooit een antwoord gekregen op de vraag waarom de directeur me niet voor hetzelfde bedrag naar Juventus liet vertrekken. Wij zijn nooit goede vrienden geweest. Ik heb in mijn open brief ook in een paar regeltjes gezegd: de voorzitter vindt het nodig om tijdens de transferwindow op vakantie te gaan.” Van Persie eindigde zijn brief destijds inderdaad cynisch: ”Zodra meneer Gazidis terug is van zijn tweeweekse vakantie in Amerika, volgen er nieuwe gesprekken en ik kom met updates als er nieuwe ontwikkelingen zijn.”