Van Persie vroeg Wenger om droomaanwinst: ‘Dat was écht een winnaar’

Robin van Persie bewaart warme herinneringen aan zijn samenwerking met Arsène Wenger bij Arsenal. Er is nooit sprake geweest van een serieuze ruzie tussen de voormalig aanvaller en diens trainer, maakt Van Persie duidelijk in een interview op het YouTube-kanaal van Kaj Gorgels. Wel trad de huidig spitsentrainer van Feyenoord naarmate zijn krediet in Noord-Londen toenam vaker in discussie met Wenger over het reilen en zeilen van de ploeg. Ook gaf hij tips voor potentiële aankopen: Van Persie wilde bijvoorbeeld graag Giorgio Chiellini naar Arsenal halen, maar dat gebeurde niet.

Van Persie speelde tussen 2004 en 2012 bij Arsenal. De relatie met zijn toenmalige trainer is altijd goed geweest, benadrukt Van Persie. De topscorer aller tijden van het Nederlands elftal is Wenger ‘ontzettend dankbaar’ voor de kansen die hij kreeg van de oefenmeester. “Ik spreek hem af en toe nog. Het is een superintelligente man: professor wiskunde, professor Duits, professor Engels...”, somt Van Persie op. “Sommige mensen denken dat ik in mijn laatste fase ruzie heb gehad met Wenger, maar ik heb tot de dag van vandaag nooit ruzie gehad met de beste man. Nooit met een deur gesmeten, niets van dat. Altijd respectvol.”

Op voorspraak van Wenger kwam Van Persie op twintigjarige leeftijd over van Feyenoord. De Fransman zag in RVP een geschikte opvolger van Dennis Bergkamp, die bezig was aan zijn laatste jaren als prof, en sprak meteen de ambitie uit om de linksbuiten van Feyenoord om te scholen tot centrumspits, zoals hij eerder deed met Thierry Henry. Als jong talent kende Van Persie een tumultueuze start bij Arsenal. Toen hij in februari 2005 bij een 0-1 voorsprong een rode kaart incasseerde op bezoek bij Southampton, dat zelf al met tien spelers op het veld stond en uiteindelijk terugkwam tot 1-1, was Wenger laaiend.

"Gelukkig had Arsenal ook een domme speler en konden we terugkomen in de wedstrijd", zei toenmalig Southampton-trainer Harry Redknapp na de wedstrijd. Wenger verweet zijn pupil dom gedrag. Van Persie moest een aantal wedstrijden op de bank gezet en een maand later zei Wenger dat hij het talent nog altijd niet had vergeven voor de rode kaart op St Mary’s. Vanwege een blessure van Thierry Henry deed de trainer in de halve finale van de FA Cup tegen Blackburn Rovers (3-0 zege) toch weer een beroep op Van Persie, die twee keer scoorde in de wedstrijd. Hoewel de Nederlander dat seizoen eindigde met blessureleed, waren zijn initiële problemen overwonnen.

“Ik had met Wenger de afspraak gemaakt: in de eerste anderhalf à twee jaar is alles wat je speelt meegenomen. Je bent nog geen topspeler, dat is duidelijk. Maar dat komt goed. Ik was op een gegeven moment trots dat ik achter Bergkamp op de bank zat”, blikt Van Persie terug op zijn aankomst in Noord-Londen. Het kwam inderdaad goed. Door de jaren heen werd Van Persie steeds belangrijker voor Arsenal. Na het vertrek van aanvoerder Cesc Fàbregas naar Barcelona, aan het begin van het seizoen 2011/12, nam hij de aanvoerdersband over. Van Persie werd in dat seizoen topscorer van de Premier League én door zijn collega-voetballers verkozen tot beste speler van de competitie; ook in 2012/13 greep hij de topscorerstitel.

Robin van Persie in duel met Giorgio Chiellini tijdens een vriendschappelijke interland tussen Italië en Nederland in november 2009 (0-0).

Met zijn nieuwe status voelde hij zich gesterkt om zich ook intern meer te laten gelden, bijvoorbeeld in de gesprekken met Wenger. “Op een gegeven moment voelde ik me geroepen om aan te geven waar het beter kon, om met Arsenal kampioen te worden”, legt Van Persie uit. Hij wilde niet met Wenger in discussie over tactiek: dat vindt hij het domein van een trainer. Maar Van Persie deinsde er niet voor terug om aan te geven dat Arsenal in zijn ogen behoefte had aan nieuwe spelers. Ook kritiek op zijn medespelers legde Van Persie neer bij Wenger. “Er was op een gegeven moment een speler die op cruciale momenten niet omhoog keek en niet keek wie er vrij stonden. Ik zei: ‘Ik vind het jouw job om hem even aan te pakken. Even gas erop'”, aldus Van Persie, die aangeeft dat het om een ‘goede, grote speler’ gaat, maar niet wil bekendmaken om wie. “Maar dat was mijn beleving van wat er op het veld gebeurde. Daar hadden we het dan over.”

Van Persie onthult in het interview dat hij Chiellini ‘heel graag’ naar Arsenal wilde halen en dat ook duidelijk maakte aan Wenger. Hij miste bij Arsenal een bepaalde verbetenheid die hij wel zag in het spel van de mandekker van Juventus. "Ik heb een paar keer tegen hem gespeeld en dat is nou écht een winnaar. Dat zag je een paar weken geleden ook tegen het Nederlands elftal", doelt Van Persie op de Nations League-interland van 14 oktober (1-1). "Hij is 36, maar geeft lachend 9 ellebogen. Hij blijft lachen en krijgt niet eens een gele kaart. Dat soort winnaars, killers, heb je wel nodig. Ik vond dat we hem moeten hebben. Ik kwam met suggesties en namen op basis van mijn eigen ervaringen. We waren voorin heel goed en scoorden ontzettend veel, maar je keeper en je laatste linie zijn wel het fundament van je elftal. Dat was in mijn ogen niet op het niveau om echt mee te doen om het kampioenschap."