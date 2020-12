Bekijk hoe Inter 17 jaar na dato wéér een frustrerende avond beleefde

Internazionale kan zich na woensdag volledig gaan focussen op de verrichtingen in eigen land. Het team van trainer Antonio Conte moest winnen van Shakhtar Donetsk om in ieder geval de Europa League te bereiken, maar ook daar slaagde men niet in: 0-0. De verliezend Europa League-finalist van 2019/20 eindigde daardoor als vierde in Groep B van de Champions League. Het is voor het eerst dat Inter niet één thuisduel in de groepsfase van een CL-seizoen wint. I Nerazzurri kwamen tot twintig schoten: het hoogste aantal in een CL-duel waarin men niet trefzeker was sinds de 3-0 nederlaag tegen Lokomotiv Moskou in oktober 2003 (ook twintig). Bekijk hieronder de samenvatting.

De samenvatting van Internazionale - Shakhtar Donetsk