Bekijk hoe Karim Benzema uitblonk op de avond dat hij geschiedenis schreef

Real Madrid plaatste zich woensdagavond voor de achtste finales van de Champions League door Borussia Mönchengladbach met 2-0 te verslaan. De doelpunten kwamen op naam van Karim Benzema, voor wie het sowieso al een bijzondere avond was. Geen enkele buitenlander speelde meer officiële duels voor Real Madrid dan de Fransman: 527, evenveel als Roberto Carlos. Benzema is na woensdagavond ook de derde voetballer met minimaal vijftig doelpunten in de groepsfase van de Champions League, na Cristiano Ronaldo en Lionel Messi. Bekijk hieronder de samenvatting.

De samenvatting van Real Madrid - Borussia Mönchengladbach