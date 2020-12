Geplaatst Ajax kent reeds vijf mogelijke tegenstanders in Europa League

Door de 0-1 nederlaag tegen Atalanta in de laatste groepswedstrijd van de Champions League is Ajax na de winter veroordeeld tot de Europa League. Bij de loting voor de zestiende finale op maandag 14 december in het Zwitserse Nyon hebben de Amsterdammers een geplaatste status. Ajax behoort namelijk tot de vier beste afvallers uit de Champions League, wat dus gunstige gevolgen heeft voor de loting.

Ajax eindigde in Groep D als derde achter Liverpool en Atalanta, met zeven punten uit zes wedstrijden. Daarmee horen de Amsterdammers bij de beste nummers drie van de groepsfase van de Champions League, samen met Manchester United (dat negen punten pakte), Club Brugge (dat acht punten pakte) en Shakhtar Donetsk (dat acht punten pakte). FK Krasnodar (met vijf punten), Red Bull Salzburg (met vier punten), Dynamo Kiev (met vier punten) en Oiympiacos (met drie punten) zijn de vier nummers drie met de minste punten en hebben daardoor een ongeplaatste status bij de Europa League-loting.

De nummers drie na de groepsfase van de Champions League

CLUB PUNTEN DOELSALDO Manchester United 9 +5 Club Brugge 8 -2 Shakhtar Donetsk 8 -7 Ajax 7 0 FK Krasnodar 5 -5 Red Bull Salzburg 4 -7 Dynamo Kiev 4 -9 Olympiacos 3 -8

Het moet donderdag overigens nog volledig duidelijk worden hoe het deelnemersveld voor de knock-outfase van de Europa League er uit gaat zien. De groepswinnaars in de poulefase krijgen een geplaatste status, terwijl de nummers twee ongeplaatst de koker in gaan bij de loting voor de laatste 32. Voorafgaand aan de laatste speeldag van de groepsfase zijn er achttien clubs zeker van plaatsing voor de laatste 32: AS Roma, Arsenal, Slavia Praag, Bayer Leverkusen, Rangers, Benfica, Granada, PSV, Leicester City, SC Braga, AC Milan, Lille OSC, Villarreal, Tottenham Hotspur, Antwerp, Dinamo Zagreb, TSG 1899 Hoffenheim en Rode Ster Belgrado.

Van deze achttien clubs zijn reeds vijf zeker van een geplaatste status bij de loting. AS Roma, Arsenal, Villarreal, Dinamo Zagreb en Hoffenheim zijn al zeker van de eerste plaats in de groep, terwijl Rode Ster Belgrado al sowieso als tweede in Groep L gaat eindigen en derhalve een ongeplaatste status heeft tijdens de loting. De overige twaalf clubs bepalen donderdag of zij een geplaatste of ongeplaatste status zullen hebben, terwijl er ook nog zes plekken te verdelen zijn.

AZ en Feyenoord behoren nog tot de kanshebbers. De Alkmaarders plaatsen zich bij een overwinning op HNK Rijeka voor de knock-outfase en kunnen afhankelijk van het resultaat van Napoli - Real Sociedad nog groepswinnaar worden. Voor Feyenoord is bij een zege op Wolfsberger AC de tweede plaats achter Dinamo Zagreb het hoogst haalbare. De Rotterdammers zullen in dat geval met een ongeplaatste status de koker ingaan.

Er zal komende maandag om 13.00 uur op het hoofdkwartier van de UEFA in het Zwitserse Nyon geloot gaan worden voor de laatste 32 van de Europa League, die dus gevormd wordt uit 24 clubs uit de groepsfase van het toernooi en 8 afvallers vanuit de Champions League. De heenwedstrijden van de zestiende finales van de Europa League worden afgewerkt op 18 februari 2021, waarna een week later op 25 februari de returns volgen.

De potindeling van de Europa League-loting