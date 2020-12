Driessen schrijft acht spelers af: ‘Overmars heeft 70 miljoen niet goed besteed’

Valentijn Driessen is na de uitschakeling van Ajax in de Champions League kritisch op directeur voetbalzaken Marc Overmars. Na het bereiken van de halve finale in het seizoen 2018/19, een prestatie die volgens Driessen 'toch een incident' blijkt te zijn, heeft Overmars in zijn optiek veel verkeerde aankopen gedaan. "Ajax investeerde zo'n zeventig miljoen euro, maar die miljoenen zijn al twee seizoenen op rij niet goed besteed door Overmars", schrijft de chef voetbal van De Telegraaf in een column.

Driessen somt de namen van Quincy Promes, Edson Álvarez, Hassana Bandé, Zakaria Labyad, Lisandro Magallan, Razvan Marin, Kik Pierie en Sean Klaiber op als recente aankopen die tekort komen voor het Champions League-niveau. En juist het gebrek aan kwaliteit in de breedte doet Ajax nu de das om, meent hij. "In de beslissende wedstrijd tegen Atalanta stonden nog vier man van het ’dreamteam’ op het veld nadat Daley Blind en David Neres af waren gevallen. Ook de pionnen rond Erik ten Hag zijn niet complementair aan de Tukker, die het verschil daarom niet meer weet te maken."

"Ajax, Overmars en Ten Hag kunnen zich de zeperds van afgelopen twee Champions League-deelnames niet nogmaals veroorloven", schrijft Driessen. Hij stipt aan dat 'de bedrijfsvoering' van Ajax erop is gericht om hoge transfersommen te betalen en grote salarissen uit te keren aan spelers, die er op hun beurt voor moeten zorgen dat Ajax jaarlijks de Champions League bereikt en overwintert. Vervolgens kunnen diezelfde spelers zich op het hoogste podium in de etalage spelen en daarmee grote bedragen opleveren.

"Dit impliceert dat de club het zich evenmin kan permitteren geen kampioen te worden. In zo'n geval kunnen de risico’s van de gekozen bedrijfsvoering Ajax keihard raken. De uitschakeling van Ten Hag en co kostte de club 12 miljoen euro. Een bedrag dat zo welkom was in een seizoen met 45 miljoen euro aan gederfde inkomsten vanwege de coronapandemie", aldus Driessen. In zijn ogen kan Ajax ook nauwelijks meer van de ingeslagen weg afgaan. "Ajax speelt met z'n sportieve toekomst als de miljoenenstroom uit Europa te vroeg blijft droogvallen."