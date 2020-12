Bekijk de doelpuntenshow van Neymar en Kylian Mbappé tegen Basaksehir

Paris Saint-Germain verzekerde zich woensdagavond van winst in Groep H van de Champions League. De Franse topclub was oppermachtig in het restant van het duel met Istanbul Basaksehir in het Parc des Princes: 5-1. De ontmoeting werd dinsdagavond nog gestaakt wegens een racisme-incident. Neymar was met een hattrick, zijn derde ooit in de Champions League, de gevierde man. De andere twee goals kwamen op naam van Kylian Mbappé, die zich na woensdag de jongste speler in de Champions League-geschiedenis mag noemen met minimaal twintig goals achter zijn naam: 21 jaar en 355 dagen. Bekijk hieronder de samenvatting.

De samenvatting van Paris Saint-Germain - Basaksehir