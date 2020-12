Italiaanse pers geïmponeerd door ‘gigant’ van Ajax, maar hard voor Ten Hag

Atalanta bereikte woensdagavond ten koste van Ajax de laatste zestien van de Champions League, na een 0-1 overwinning in de Johan Cruijff ArenA. In de Italiaanse pers klinken er jubelende geluiden na de zege van de ploeg van trainer Gian Piero Gasperini. Lisandro Martínez en Brian Brobbey kunnen tevens rekenen op positieve kritieken vanuit Italië, terwijl Ryan Gravenberch er iets minder goed vanaf komt.

La Gazzetta dello Sport zag Atalanta een ‘examen in volwassenheid’ afleggen na de vermeende ruzie tussen trainer Gian Piero Gasperini en aanvoerder Alejandro Gómez. “Misschien dat dit een oplossing biedt voor de problemen in de kleedkamer. Ongeacht van de afloop van het seizoen zal men deze wedstrijd nog lang herinneren. De spanningen werden voor negentig minuten vergeten en na een voorzichtige wedstrijd sloeg Atalanta in de slotfase toe, dankzij een naïeve rode kaart voor Gravenberch”, wijst de roze sportkrant op de tweede gele kaart voor Gravenberch, die twaalf minuten voor het einde gegeven werd nadat zijn arm in het gezicht van Alejandro Gómez terechtkwam. La Gazzetta dello Sport toont zich bovendien geïmponeerd door Brobbey, die wordt beschreven als een ‘fysiek ijzersterke tank’.

De Italiaanse tak van Eurosport wijst Brobbey met een 6,5 aan tot uitblinker aan de zijde van Ajax, terwijl Tuttomercatoweb en Calciomercato een 6 uitdelen. “Een excellente wedstrijd van de gigant”, schrijft Calciomercato. Brobbey moest zich in de rust laten vervangen door Quincy Promes, nadat hij in botsing kwam met Nicolás Tagliafico en Berat Djimsiti. Tuttomercatoweb en Calciomercato belonen ook Lisandro Martínez met een 6,5 na het duel tussen Ajax en Atalanta. Het laatstgenoemde medium geeft Antony hetzelfde cijfer en bestempelt hem met zijn onvoorspelbaarheid tot een van de ‘positieve punten’.

De samenvatting van Ajax - Atalanta

Gravenberch krijgt van Eurosport (een 4), Tuttomercatoweb (een 4,5) en Calciomercato (een 4) een dikke onvoldoende. “Hij wordt vergeleken met Clarence Seedorf en Paul Pogba, maar liet zijn talent niet zien”, concludeert Calciomercato. Ook trainer Erik ten Hag kan rekenen op een onvoldoende, want hij krijgt drie keer een 5. “Atalanta verdedigde goed. Maar om bij de beste zestien van Europa te horen, moet je wat meer kunnen dan de bal een beetje rond kunnen spelen”, aldus Tuttomercatoweb.

“De reddingen van Gollini (de doelman van Atalanta, red.) waren beslissend en de rode kaart van Gravenberch droeg bij aan het succes”, zag La Stampa. De Corriere dello Sport schrijft dat Atalanta weet hoe je ‘moet lijden, maar ook hoe je moet vliegen’, terwijl L’Eco di Bergamo spreekt van een ‘magische avond’. “Het kleine Atalanta zit voor de tweede keer op rij bij de laatste zestien in de Champions League. Het waren roerige dagen, maar het team heeft uitstekend gereageerd op het veld.”

Volgens Il Messaggero veroverde Atalanta Amsterdam. “Ajax domineerde in de eerste helft, maar dat leidde amper tot problemen. De Nederlanders zijn goed in het gebruikelijke hypnotiserende positiespel, zonder dat het gevaar opleverde”, schrijft de Italiaanse krant. “Atalanta heeft verder de wedstrijd gecontroleerd en wijselijk het ritme bepaald. Dit is een hele volwassen overwinning. Dit is een team met een zekere Europese statuur en persoonlijkheid.”