Teruggekeerde Aké heeft aandeel in doelpunt nummer 255 van Agüero

Manchester City kende woensdagavond een geslaagde generale voor de derby met Manchester United van zaterdag. De flink gewijzigde formatie van manager Josep Guardiola won in het eigen Etihad Stadium met 3-0 van Olympique Marseille, dankzij treffers van Ferran Torres, Sergio Agüero en Raheem Sterling na rust. Nathan Aké beleefde zijn comeback in de verdediging. Hij was enkele weken uit de roulatie vanwege een hamstringblessure, opgelopen in het oefenduel van Oranje met Spanje (1-1) medio november. In de andere wedstrijd in groep C was FC Porto met 0-2 te sterk voor Olympiacos. Manchester City en FC Porto overwinteren in de Champions League, terwijl nummer drie Olympiacos zich mag opmaken voor de tweede ronde in de Europa League. Nummer vier Marseille is al vóór de winterstop klaar in Europa.

Manchester City - Olympique Marseille 3-0

Guardiola keek vooraf waarschijnlijk al met een schuin oog naar de clash met Manchester United, want sterspelers Sterling, Agüero, Kevin De Bruyne en Gabriel Jesus begonnen woensdagavond op de bank. De thuisploeg was duidelijk de bovenliggende partij en het overwicht resulteerde na bijna twintig minuten spelen bijna in een kopdoelpunt van Aymeric Laporte. Er was tegenslag voor Guardiola na een half uur spelen, toen Eric García geblesseerd raakte en moest worden vervangen door John Stones. Kort daarna leek Dimitri Payet te scoren namens de bezoekers, maar het doelpunt werd geannuleerd wegens buitenspel.

Marseille hield dapper stand in de eerste helft, maar drie minuten na rust was het alsnog raak voor Manchester City. Torres anticipeerde goed op een steekbal van Riyad Mahrez en tekende vervolgens voor zijn vierde doelpunt in de poulefase van de Champions League. Ondertussen was Sterling binnen de lijnen gekomen als vervanger van Ilkay Gündogan. Halverwege de tweede helft maakte ook Agüero zijn entree, met Mahrez die naar de kant ging. Tien minuten later verdubbelde de Argentijnse spits de voorsprong van Manchester City. Een kopbal van Aké werd nog gepareerd door doelman Steve Mandanda, maar in de rebound was Agüero alsnog trefzeker namens de thuisclub. Het was alweer doelpunt nummer 255 voor de aanvaller in dienst van Manchester City. Kort voor het einde bepaalde Sterling de eindstand op 3-0, nadat de bal enigszins gelukkig voor zijn voeten was gekomen. De Engelsen sluiten groep C af met zestien punten uit zes duels. Marseille eindigt met slechts drie punten onderaan.

Olympiacos - FC Porto 0-2

De Portugezen konden dankzij de zege van Manchester City de poule niet meer afsluiten als groepswinnaar. Desondanks werd de groepsfase van de Champions League op een bevredigende manier afgesloten. Arbiter Felix Brych wees al in de negende minuut naar de stip, nadat de Duitser langs het veld op de monitor had gekeken en informatie had ingewonnen bij de VAR. Bij een hoekschop van FC Porto was hands gemaakt door een speler van Olympiacos, waarna een strafschop werd toegekend. Aanvoerder Otavio nam zijn verantwoording en faalde vervolgens niet vanaf elf meter. Het bleek de inleiding te zijn voor de tweede thuisnederlaag van Olympiacos in de laatste twaalf duels in alle competities.

In de 77ste minuut werd de opdracht voor de Griekse ploeg nóg lastiger. De ingevallen Luis Díaz kwam op de achterlijn met een knappe voorzet op de proppen, nadat hij zijn bewaker met een fraaie actie te kijk had gezet. In de kluts kwam de bal uiteindelijk terecht bij Mateus Uribe, die in één keer uithaalde en de stand naar 0-2 tilde. Twee minuten later trok Brych de tweede gele, en dus rode, kaart voor Rúben Semedo. Vanweg een harde tackle op Díaz moest de verdediger inrukken. Een slotoffensief van Olympiacos bleef uit, maar dankzij de nederlaag van Marseille in Manchester gaan de Grieken met drie punten toch gewoon verder in de Europa League. FC Porto is met dertien punten de nummer twee in groep C.