Atlético Madrid slaat aanval van Red Bull Salzburg af; Bayern blijft ongeslagen

Atlético Madrid heeft zich woensdagavond ten koste van Red Bull Salzburg geplaatst voor de volgende ronde van de Champions League. In Oostenrijk was de ploeg van Diego Simeone in een onderling duel met 0-2 te sterk voor een dapper Salzburg, dat door de nederlaag na de winter uitkomt in de Europa League. Bayern München, dat al na vier speelronden zeker was van de knock-outfase, won in eigen huis met 2-0 van Lokomotiv Moskou en schoot de Russen zonder zege het toernooi uit. Der Rekordmeister eindigt met vijf zeges en één gelijkspel bovenaan in Groep A.

Red Bull Salzburg - Atlético Madrid 0-2

Salzburg moest in eigen huis winnen van Atlético om een plek bij de laatste 32 in de Champions League veilig te stellen. De ploeg van trainer Jesse Marsch ging afgelopen zaterdag onderuit bij Admira Wacker Mödling (1-0), de nummer voorlaatst in Oostenrijk, maar begon sterk aan het duel met Atlético met een storm aan kansen in het eerste kwartier. Al na drie minuten leek de thuisploeg op voorsprong te komen, maar een inzet van Mergim Berisha eindigde op de paal. Niet veel later moest Jan Oblak wel handelend optreden, toen Dominik Szoboszlai de bal van dichtbij in de hoek schoot. Hij vond de Sloveense goalie op zijn weg.

Na een half uur spelen noteerde Atlético de eerste grote kans van de wedstrijd. Marcos Llorente, die onlangs zijn debuut maakte namens Spanje tegen Nederland, profiteerde van geklungel voor het Oostenrijkse doel, maar kreeg de bal uiteindelijk niet bij een ploeggenoot en stuitte op doelman Cican Stankovic. Tien minuten later was het wel raak. Na een overtreding op João Félix sneed Yannick Carrasco de bal op het hoofd van Mario Hermoso, die achterwaarts op een belangrijk moment de ban brak namens de bezoekers. Atlético maakte andermaal indruk in verdedigend opzicht en kende een goede generale in aanloop naar de stadsderby tegen Real van aanstaande zaterdag.

Salzburg ging na de rust door met het creëren van kansen en weer was het Szoboszlai die een niet te missen kans kreeg. De Hongaar combineerde zich door de Spaanse verdediging en leek alles goed te doen, maar schoot rakelings naast het doel van Oblak. De keeper, die dit seizoen voortreffelijke cijfers overlegt met slechts twee tegentreffers in LaLiga, zag na een uur spelen een gefrustreerde Luis Suárez naar de kant gaan. De van Barcelona overgekomen aanvaller wacht nog altijd op zijn eerste doelpunt in de Champions League en was duidelijk gefrustreerd na zijn wissel. Salzburg voetbalde zich in de tweede helft tot meerdere kansen, maar kwam niet langszij en zag Carrasco het duel in de slotfase beslissen. De Belg volleerde de bal op aangeven van Ángel Correa fraai raak met de binnenkant van de voet. Voor Salzburg rest de Europa League.

Bayern München - Lokomotiv Moskou 2-0

Bayern, dat zonder Robert Lewandowski aantrad tegen de nummer zes van Rusland, was na vier duels al zeker van de knock-outfase van de Champions League. De koploper van de Bundesliga zag Leon Goretzka na een half uur spelen voor het eerst het vijandelijke doel onder vuur nemen, maar de middenvelder had het vizier duidelijk niet op scherp en schoot hoog over. Lokomotiv weerde zich kranig en had niet veel later zelfs een goede mogelijkheid om de score te openen toen Maciej Rybus in de zestien kon aanleggen, maar de Pool vond Manuel Neuer op zijn weg. Aan de andere kant zorgde Thomas Müller in de eerste helft voor het grootste gevaar. De Duitser probeerde het met een fraai schot, maar zag zijn inzet rakelings langs de paal gaan.

Lokomotiv, dat Bayern eerder dit seizoen in eigen huis tot het uiterste dreef (2-1 verlies), kwam kort na rust goed weg. Eric Maxim Choupo-Moting nam het Russische doel onder vuur, maar zag Guilherme met een uiterste krachtsinspanning een treffer voorkomen. Na een uur spelen kwam Bayern wel op voorsprong. Op aangeven van Douglas Costa kwam Niklas Süle het hoogst en kopte hij diagonaal raak achter Guilherme: 1-0. Choupo-Moting bepaalde de eindstand op 2-0 door tien minuten voor tijd op aangeven van Serge Gnabry doeltreffend af te ronden. Door de nederlaag sluit Lokomotiv dit Champions League-seizoen af zonder overwinning. Met drie punten uit zes duels eindigt het als laatste in Groep A. Bayern vervolgt na de winter de jacht op de zevende Champions League-titel in de geschiedenis van de club.