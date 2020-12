Real Madrid én verliezend Borussia Mönchengladbach juichen in Madrid

Real Madrid en Borussia Mönchengladbach hebben woensdagavond de groep des doods in de Champions League overleefd. Het team van Zinédine Zidane deed in Groep B wat het moest doen in de thuiswedstrijd tegen Borussia Mönchengladbach, won dankzij twee doelpunten van Karim Benzema met 2-0 en sluit de groepsfase als nummer één af. Ondanks de nederlaag is ook Borussia Mönchengladbach komend jaar in de knockout-fase van het Europese miljardenbal actief, daar Shakhtar Donetsk tegelijkertijd niet bij Internazionale won en zodoende op basis van onderling resultaat de Europa League ingaat. Voor Inter is het een rampzalige avond: van overwintering in de Champions League of een Europa League-ticket naar helemaal niks.

Real Madrid - Borussia Mönchengladbach 2-0

Met een uitstekende eerste helft legde het team van Zidane de basis voor de zege en daarmee overwintering in de Champions League. Real Madrid liet een goede indruk aan de bal achter en creëerde gevaar via de zijkanten. Luka Modric was degene die het spel van de Koninklijke dirigeerde en Benzema degene die voor het klassenverschil zorgde. In de negende minuut zette de Fransman zijn hoofd tegen een voorzet van Lucas Vázquez vanaf de rechterkant: 1-0. Ruim twintig minuten later volgde het tweede doelpunt: dit keer was de voorzet vanaf rechts van Rodrygo, waarna Benzema de bal opnieuw achter Yann Sommer knikte. Borussia kwam niet verder dan een gevaarlijke counteraanval in de 24e minuut. De inzet van Alassane Pléa richting het doel van Thibaut Courtouis miste echter precisie.

Het team van Marco Rose maakte na rust een betere indruk, maar de gevaarlijkste momenten bleven voor Real Madrid. Enkele minuten na de pauze keerde Sommer een kopbal van opnieuw Benzema en na dik een uur spelen haalde de doelman op fraaie wijze een schot van Toni Kroos uit de bovenhoek. Borussia kwam na 68 minuten ook goed weg toen een inzet van Rodrygo maar millimeters naast het doel ging. Ook in het restant van de wedstrijd bleef een derde treffer van Real Madrid in de lucht hangen. De paal stond een goal van Vázquez in de weg, Sommer stond niet toe dat Sergio Ramos zijn rentree met een doelpunt opluisterde en in de slotfase keerde Sommer een kopbal van wederom Benzema.

Internazionale - Shakhtar Donetsk 0-0

Het team van Antonio Conte, met Stefan de Vrij in de basis, had bijna de perfecte start na zeven minuten. Na een voorzet van Nicolo Barella vanaf de rechterkant liet Romelu Lukaku de bal slim lopen en schoot Lautaro Martinez de bal vanaf een meter of tien hard tegen de lat. Een reeks hoekschoppen voor Inter volgde, maar zonder resultaat. Pogingen van Martinez, Ashley Young en Milan Skriniar vanuit goede posities ontbeerden precisie. Shakhar kwam na een half uur spelen ook goed weg toen Vitao niet rood maar geel kreeg na een late tackle op Lukaku. Hij moest hoe dan ook niet veel later geblesseerd afhaken. Inter had ook richting de rust nog uitzicht op een goal, maar kopbal van Martinez was recht op Anatolii Trubin af en een ferme inzet van Alessandro Bastoni vloog over het doel van Shakhtar.

Inter verhoogde na rust de druk op de defensie van Shakhtar, maar het gebrek aan precisie in de afwerking was zorgelijk. Een kopbal van Lukaku ging recht af op Trubin, die enkele minuten later een volgende kopbal van de Belg over de lat tikte. Pogingen van Martinez en Skriniar gingen ruim naast en een rebound van Brozovic werd tijdig door Davit Khocholava van richting veranderd. Shakhtar werd gedwongen om tegen te houden en hoopte al counterend een betere uitgangspositie te bewerkstelligen. Verder dan een schot van Marlos, die zijn inzet gekeerd zag worden door Samir Handanovic, kwamen de bezoekers echter niet. Het was juist Inter dat in de slotminuten alles op alles zette, maar een kopbal van Alexis Sánchez ging over en Trubin stopte een schot van Christian Eriksen.