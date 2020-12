Schuldige voor tegendoelpunt van Ajax aangewezen: ‘Hij is wéér toeschouwer’

Een 0-1 nederlaag tegen Atalanta maakte woensdagavond een einde aan het Champions League-seizoen van Ajax. Zeven minuten nadat Ryan Gravenberch met zijn tweede gele kaart van het veld was gestuurd, tekende invaller Luis Muriel voor de enige treffer van het duel. Jan van Halst licht in zijn analyse bij Ziggo Sport de rol van Perr Schuurs bij het tegendoelpunt uit, want volgens de analist was de 21-jarige verdediger ‘wéér toeschouwer’.

“Dit heeft niks te maken met het feit dat ze met een man minder spelen. Want als je het nog een keer ziet, dan zie je dat Ekkelenkamp zich laat aftroeven. Schuurs en Martínez staan twee tegen één in het centrum tegen Muriel. Dus Schuurs is wéér toeschouwer”, geeft Van Halst te kennen. “Schuurs kijkt hoe Ekkelenkamp zich laat aftroeven. Ze staan hier niet in ondertal, maar gewoon in overtal. Het heeft er niets mee te maken dat je met een man minder speelt. Maar het is wel een beetje het verhaal van Ajax vandaag, het was zó apathisch en slordig in alle opzichten. Ze hebben, op de kans van Klaassen na, geen enkele aanspraak gemaakt op een goed resultaat.”

De samenvatting van Ajax - Atalanta

“Ik ben vooral teleurgesteld”, reageert Schuurs zelf na afloop in gesprek met Ajax TV “We wisten dat een overwinning het enige was dat telt. Uiteindelijk hebben we één grote kans gehad. Met tien man gingen we meer drukzetten en dan weet je dat dit kan gebeuren. Het is heel zonde. We hebben te weinig gecreëerd om te kunnen winnen. Het tempo had hoger moeten liggen. We wilden overwinteren in Europa en dat is gelukt, maar er overheerst teleurstelling dat we niet door zijn in de Champions League.”

Bij SBS6 werd Schuurs niet aangewezen als de schuldige bij het tegendoelpunt. “Bij het doelpunt ligt het helemaal open. De keeper is er wel ver uit, of niet?”, vraagt Wim Kieft zich af, terwijl hij wijst op het uitkomen van André Onana. Muriel omspeelde de doelman en schoof de bal daarna in het lege doel. “De keeper dacht in eerste instantie dat hij ertussen zou kunnen komen. Dat bleek toch niet zo te zijn”, beaamt René van der Gijp. Presentator Wilfred Genee stelt dat Onana de pass harder had verwacht en dacht dat hij die wel zou halen. Van der Gijp besluit: “Maar ja, hij gaat alleen op de keeper af en als hij blijft staan, had Muriel ‘m misschien alsnog gemaakt.”

Hedwiges Maduro wijst in Voetbalpraat op de rol van Jurgen Ekkelenkamp in aanloop naar het tegendoelpunt. “Ekkelenkamp had dat veel slimmer moeten doen. Of laten liggen óf het duel winnen. Je mag het duel daar niet verliezen, vind ik. Hij moet sneller anticiperen”, stelt Maduro in het programma van FOX Sports. “Hij moet even in de leer bij Tagliafico”, zo haakt de eveneens aanwezige Kees Kwakman in. “Die had even gewacht op het zetje en dan in het zwembad gedoken. Daarvoor krijg je een vrije trap.”