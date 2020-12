Bekijk hoe Ajax alles verspeelde in de laatste groepswedstrijd van de CL

Ajax slaagde er woensdagavond niet in te overwinteren in de Champions League. De ploeg van Erik ten Hag moest in de Johan Cruijff ArenA winnen van Atalanta, maar verloor door een late goal van Luis Muriel met 0-1. Het is het tweede jaar op rij dat Ajax de groepsfase van de Champions League niet overleeft en de zevende keer in de laatste acht deelnames dat de Amsterdamse club als derde eindigt. Maandag hoort de Amsterdamse club welke club volgend jaar de tegenstander is in de zestiende finales van de Europa League. Bekijk hieronder de samenvatting.

De samenvatting van Ajax - Atalanta