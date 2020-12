Wim Kieft hard na Ajax - Atalanta: ‘Als je écht een goede voetballer bent...’

Ajax werd woensdagavond geëlimineerd in de Champions League, na een 0-1 nederlaag in de laatste groepswedstrijd tegen Atalanta. Davy Klaassen kreeg een kwartier voor tijd nog een levensgrote kans om de Amsterdammers op voorsprong te schieten, maar faalde nadat hij dankzij een hakje van Jurgen Ekkelenkamp vrij opdook in het stafschopgebied. Wim Kieft zegt bij SBS6 dat Dusan Tadic een dergelijke kans wél had afgemaakt.

“Het was een geluksmomentje. Die bal kwam heel gelukkig bij hem en daar moet je dan van profiteren. Eigenlijk deed hij al niet meer mee, nadat hij doorliep en de bal niet terug kreeg. Toen dacht hij: klaar. Dan ligt de bal opeens voor zijn voeten”, zo analyseert René van der Gijp de kans van Klaassen. “Als je echt een goede voetballer bent...”, haakt Kieft in. “Stel dat je Tadic bent in zo’n situatie, die legt de bal gewoon in de hoek. Het is gewoon heel wild, blind. Hij kijkt niet en schoot gewoon, in de hoop dat de bal erin valt.”

Davy Klaassen mist een grote kans op de 1-0

Ook Jan van Halst zag Klaassen niet goed handelen bij de grote kans. "Die kwam uit het niets, want Ajax kon verder weinig klaarmaken. Een prachtige aanval, met Jurgen Ekkelenkamp die inviel en in de spits ging spelen. Eindelijk diepgang vanuit het middenveld", analyseert Van Halst bij Ziggo Sport de kans van Klaassen. Presentator Jack van Gelder wijst op het feit dat de middenvelder heel erg bezig is met de bal die onder hem ligt en daardoor niet naar het doel kijkt. Van Halst: "Hier had Donny van de Beek moeten staan. Die had altijd zoveel rust en keek altijd over de bal heen. Die zoekt dan rustig het hoekje uit. Het leek wel of hij schrok, terwijl Klaassen toch heel vaak op die positie heeft gestaan."

“Het was een lastige wedstrijd, zij kwamen niet om een doelpunt te maken. Dan krijg je niet veel kansen en de kansen die je wel krijgt, moeten erin. Die van mij zeker, dat klopt”, zo is Klaassen na afloop zelf schuldbewust in gesprek met SBS6. "Waarom we het zo moeilijk hadden? Omdat zij goed verdedigden, heel compact. We hebben wel te weinig gecreëerd, gewoon klote. Ons plan was om niet gelijk het hoofd te verliezen en kamikaze te spelen. We hebben wel een paar kleine kansen gehad en die van mij was dan een grotere. In zo’n wedstrijd krijg je niet veel kansen.”

“Ik had in de tweede helft wel het gevoel: nu gaan we meer creëren. We kwamen steeds meer naar voren. Maar dan komt die rode kaart erbij, dan wordt het nog lastiger”, besluit Klaassen met een verwijzing naar de rode kaart voor Ryan Gravenberch, die een tweede gele kaart kreeg nadat zijn arm in het gezicht van Alejandro Gómez belandde. Ajax eindigt door de nederlaag met zeven punten als derde in Groep D, achter Liverpool (met dertien punten) en Atalanta (met elf punten).