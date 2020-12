Salah schiet Gerrard uit boeken en bezorgt Liverpool snelste CL-goal ooit

Mohamed Salah heeft woensdagavond geschiedenis geschreven namens Liverpool. De Egyptische aanvaller tekende in het uitduel met FC Midtjylland (1-1) in de groepsfase van de Champions League al na 55 seconden voor het openingsdoelpunt, de snelste treffer ooit van the Reds in het miljardenbal. Daarnaast is Salah nu alleen de topscorer van Liverpool in de Champions League met 22 doelpunten. Tot vanavond deelde hij dat record met clubicoon Steven Gerrard (21 treffers).

Liverpool, met Georginio Wijnaldum als bankzitter, kende dus een droomstart op Deense bodem. Salah was verdediger Erik Sviatchenko te snel af na een zeer riskante terugspeelbal en de Liverpool-spits had vervolgens vrije doortocht richting het doel van FC Midtjylland. Dion Cools probeerde de watervlugge Salah nog af te stoppen, maar een tegendoelpunt kon niet meer voorkomen worden. De bal ging met een zacht tikje door de benen van doelman Jesper Hansen heen: 0-1. Salah had overigens slechts 39 wedstrijden nodig om tot 22 doelpunten te komen, terwijl Gerrard het aantal van 21 treffers bereikte na 73 Champions League-optredens namens Liverpool.

Liverpool, voorafgaand aan de ontmoeting met FC Midtjylland al geplaatst voor de achtste finale in de Champions League, bereikte nóg een mijlpaal in Denemarken. Met een gemiddelde leeftijd van 24 jaar en 26 dagen koos manager Jürgen Klopp voor het jongste elftal ooit van Liverpool in de Champions League. Onder meer voormalig Willem II'er Konstantinos Tsimikas (24), Rhys Williams (19), Caoimhín Kelleher (22) en Leighton Clarkson (19) hadden een basisplaats bij de bezoekers, waardoor de gemiddelde leeftijd behoorlijk naar beneden werd getrokken. Voor rust was Diogo Jota dicht bij een verdubbeling van de voorsprong voor Liverpool, terwijl Divok Origi twee minuten na rust maar net naast schoot. Kort daarna haalde Fabinho de bal net op tijd van de lijn na een gevaarlijke aanval van FC Midtjylland.

Laat het een voorbode zijn voor veel goals vanavond ?? Salah schiet Liverpool binnen de minuut op voorsprong ??#ZiggoSport #UCL #FCMLIV pic.twitter.com/uc0xXsQcuc — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) December 9, 2020

Na een uur spelen in de MCH Arena in Henning incasseerde het flink gewijzigde Liverpool alsnog de gelijkmaker. Voormalig Heerenveen-aanvaller Anders Dreyer werd in het strafschopgebied onderuitgehaald door doelman Kelleher en na het checken van de beelden langs het veld wees de Franse scheidsrechter Francois Letexier naar de stip. Alexander Scholz maakte vervolgens geen fout vanaf elf meter, al koos Kelleher nog wel de goede hoek. Klopp greep kort na de 1-1 in en haalde Tsimikas en Naby Keïta naar de kant, met Andy Robertson en Jordan Henderson als hun vervangers. Met nog twintig minuten op de klok werd de moegestreden Origi in de voorhoede afgelost door Roberto Firmino.

In de slotfase kwam er geen winnaar meer in Henning, ondanks dappere pogingen van de thuisploeg om de poulefase van de Champions League winnend af te sluiten. In de 77ste minuut werd een treffer van Scholz op aanraden van de VAR afgekeurd wegens buitenspel en vier minuten voor tijd redde Kelleher fabelachtig op een harde kopbal van Sviatchenko. Takumi Minamino leek Liverpool alsnog de winst te bezorgen in blessuretijd, maar ook in dit geval stak de VAR er een stokje voor. Sadio Mané zou kort voor het doelpunt hands hebben gemaakt, waardoor de treffer werd geannuleerd. Na acht minuten blessuretijd blies Letexier voor de laatste keer op de fluit. Wijnaldum kreeg woensdagavond overigens net als Joël Matip rust met het oog op de overvolle speelkalender in december. Liverpool komt deze maand nog vijfmaal in actie in de Premier League.

De groepfase van het miljardenbal wordt door Liverpool afgesloten met dertien punten uit zes duels, wat voldoende is voor de koppositie in groep D en plaatsing voor de achtste finale. Atalanta (elf punten) gaat dankzij de 0-1 zege op Ajax als nummer twee mee naar de laatste zestien. Nummer drie Ajax (zeven punten) maakt zich op voor de Europa League en FC Midtjylland is met twee punten helemaal klaar in Europa.