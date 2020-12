Ajax veroordeeld tot Europa League na verlies tegen Atalanta

De Champions League-campagne van Ajax zit er voor dit seizoen op. De Amsterdammers gingen in de Johan Cruijff ArenA met 0-1 onderuit tegen Atalanta, nadat Ryan Gravenberch met zijn tweede gele kaart van het veld was gestuurd en Luis Muriel zeven minuten later de enige treffer van het duel aantekende. Ajax eindigt door de nederlaag met zeven punten als derde in Groep D, achter Liverpool (met dertien punten) en Atalanta (met elf punten), en is daardoor na de winter veroordeeld tot de knock-outfase van de Europa League.

Trainer Erik ten Hag kon voor het beslissende Champions League-duel met Atalanta geen beroep doen op Daley Blind, Lassina Traoré en David Neres, waardoor Lisandro Martínez, Brian Brobbey en Lisandro Martínez een basisplaats hadden. Bij Atalanta was er vooraf veel te doen over een vermeende ruzie tussen trainer Gian Piero Gasperini en sterspelers Alejandro Gómez en, in mindere mate, Josip Ilicic. De Argentijnse aanvoerder van Atalanta had wel gewoon een basisplaats in Amsterdam samen met Hans Hateboer, Marten de Roon en Robin Gosens, terwijl Ilicic op de reservebank begon.

De kans van Brian Brobbey vlak voor rust

De opdracht voor Ajax was duidelijk: er moest gewonnen worden van Atalanta om te overwinteren in de Champions League. De eerste mogelijkheid was voor de Amsterdammers, toen Noussair Mazraoui opdook aan de rechterkant van het strafschopgebied en zijn inzet over zag gaan. Kort daarna viel er een vergelijkbare mogelijkheid te noteren aan de andere kant, al ging het schot van De Roon dichter langs het doel van André Onana. Ajax deelde nog een speldenprikje uit via Martínez, alvorens op slag van rust de enige echt goede kans van de eerste helft zich voordeed. Een grote kopkans voor Brobbey bracht Atalanta-doelman Pierluigi Gollini echter geen grote problemen.

Brobbey was kort hiervoor hard in botsing gekomen met Nicolás Tagliafico en Berat Djimsiti en moest zich daardoor in de rust wat groggy laten wisselen, waardoor Quincy Promes als zijn vervanger binnen de lijnen kwam en Dusan Tadic naar de spitspositie verhuisde. De Serviër leverde al vroeg in de tweede helft een gevaarlijk schot, al werd er daarna nog gevlagd voor buitenspel. Atalanta leverde voor rust slechts één schot (een negatief clubrecord in Champions League-verband), maar kwam in de eerste fase van de tweede helft beter in zijn spel. Er kwam ruimte te liggen, vooral omdat Ajax langzaam maar zeker verder vooruit ging voetballen.

Na ruim een uur spelen greep Ten Hag in en voerde hij een aanvallende wijziging door. Klaas-Jan Huntelaar en Jurgen Ekkelenkamp vervingen Tagliafico en Labyad. De eerste grote kans was daarna voor Atalanta, dat een schot uit het doel gehouden zag worden door Mazraoui. Enkele minuten later meende Ajax recht te hebben op een strafschop, toen Huntelaar ogenschijnlijk in de rug werd gelopen door Remo Freuler na een verkeerde terugspeelpass van Djimsiti. Scheidsrechter Carlos Del Cerro Grande en de VAR gingen hier echter niet in mee. Een kwartier voor tijd kreeg Ajax de tot dan grootste kans van de wedstrijd. Na een hakje van Ekkelenkamp verscheen Klaassen vrij in het strafschopgebied, maar zijn poging werd gekeerd door Gollini met de voeten.

Met nog tien minuten te gaan werd het perspectief van Ajax er een stuk minder positief op. Gravenberch ontving zijn tweede gele kaart nadat zijn arm in het gezicht van Gómez terechtkwam. De definitieve beslissing viel zeven minuten later, toen Freuler de ingevallen Muriel lanceerde. De Colombiaanse spits omspeelde Onana en rondde koeltjes af, waardoor Atalanta zich verzekerde van de overwinning én een plaats bij de laatste zestien in de Champions League. Voor Ajax rest na de winter een vervolg in de Europa League.