Neymar creëert ‘groep van zeven’ na restant van PSG - Basaksehir

Paris Saint-Germain heeft woensdagavond flink uitgehaald in het restant van het Champions League-duel met Istanbul Basaksehir. Het team van Thomas Tuchel won de ontmoeting, die dinsdag na veertien minuten werd gestaakt vanwege een veelbesproken racisme-incident, met 5-1 en gaat zodoende niet als nummer twee maar als winnaar van Groep H door naar de achtste finales van het Europese milajrdenbal. Neymar nam drie doelpunten voor zijn rekening en werd daarmee de zevende speler met minimaal drie hattricks in het toernooi, na Luiz Adriano, Filippo Inzaghi, Mario Gómez, Robert Lewandowski (allen drie), Cristiano Ronaldo en Lionel Messi (beiden acht).

De eerste kansen van het duel, dat vanaf de veertiende minuut werd hervat en dit keer onder leiding van Danny Makkelie stond, waren voor Basaksehir. Een inzet van Fredrik Gulbrandsen ging echter op Keylor Navas af en de Costa Ricaan greep niet veel later tijdig in toen een terugkopbal van Mitchel Bakker te zacht was en Gulbrandsen wederom voor de 0-1 had kunnen zorgen. PSG begon de wedstrijd echter te controleren naarmate de eerste helft verstreek en sloeg na 25 minuten spelen toe. Neymar ontving de bal van Marco Verratti, speelde Carlos Ponck door de benen en krulde de bal vanaf de rand van het strafschopgebied fraai in de rechterkruising achter doelman Mert Gunok: 1-0.

Neymar nam tien minuten voor rust ook de 2-0 voor zijn rekening. Het team van Tuchel brak uit via Rafinha en Kylian Mbappé, die op zijn beurt Neymar bediende. De Braziliaan schoot het leer onder Gunok door. Enkele minuten voor rust dacht Bakker zijn eerste doelpunt in de Champions League te maken. De linksback werkte de bal van dichtbij in het doel toen Neymar na een solo werd gestuit in het strafschopgebied. De Nederlander stond echter buitenspel, maar de VAR had daarvoor een overtreding van Gunok op Neymar geconstateerd. Kylian Mbappé zette vervolgens vanaf elf meter de ruststand op het scorebord: 3-0. Het was voor de Fransman pas het eerste Champions League-doelpunt in 2020.

Hattrick compleet ??? Neymar en PSG laten geen spaan heel van Istanbul Basaksehir ??#ZiggoSport #UCL #PSGIBFK pic.twitter.com/BNR3uFjSwh — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) December 9, 2020

Neymar completeerde vijf minuten na rust alsnog zijn hattrick: de aanvaller sneed vanaf links naar binnen, kreeg de bal terug van Ángel Di Maria en schoot het leer fraai in de rechterhoek: 4-0. Basaksehir kreek op gelukkige wijze een eretreffer: een schot van Irfan Kahveci na een afgeslagen corner zou het doel volledig hebben gemist, maar via het lichaam van Mehmet Topal eindigde de bal alsnog in het doel. Een heerlijke counter stond aan de basis van de 5-1 na dik een uur spelen: Neymar gallopeerde het veld over, Di Maria behield het overzicht en Mbappé kon simpel zijn tweede van de avond maken.

Hoewel PSG nog bijna een half uur had om de score verder op te voeren in het Parc des Princes, bleef Basaksehir een ruimere nederlaag bespaard. Mbappé kreeg nog wel een goede kans om een hattrick te completeren, maar Gunok doorzag wat de Fransman van plan was. Door de overwinning komt PSG net als RB Leipzig, dat dinsdagavond met 3-2 te sterk was voor Manchester United, op twaalf punten, maar het onderlinge resultaat is in het voordeel van les Parisiens. Basaksehir sluit de groepsfase zodoende af met slechts drie punten, een 2-1 zege op Manchester United, en liefst achttien tegendoelpunten.