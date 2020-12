Kieft en V/d Gijp zien signaal van Ten Hag: ‘Ik denk dat hij het niet aankan'

Ajax treedt woensdagavond met Brian Brobbey in de punt van de aanval aan tegen Atalanta. De achttienjarige spits heeft een basisplaats, doordat Lassina Traoré afwezig is vanwege een blessure. Wim Kieft en René van der Gijp zien de basisplaats van Brobbey bij SBS6 als veelzeggend signaal richting Klaas-Jan Huntelaar, die dit seizoen nog geen enkele keer aan de aftrap verscheen bij Ajax.

“Het zegt toch veel. Traoré is er natuurlijk niet. Maar hij heeft wel Huntelaar. Ik denk dat hij het niet aan kan”, begint Kieft als de spitspositie bij Ajax ter sprake komt. Van der Gijp vraagt of zijn mede-analist daarmee bedoelt dat Huntelaar geen negentig minuten kan spelen. “Nee, want anders kies je toch voor je meest ervaren optie. In andere wedstrijden is hij ook bijna niet gebruikt”, antwoordt Kieft. Van der Gijp merkt op dat Huntelaar wel inviel in het duel met Liverpool (1-0 nederlaag), waarin de 37-jarige spits nog een grote kopkans kreeg. “Ten Hag wil hem waarschijnlijk als pinchhitter gebruiken.”

“We hebben in de uitwedstrijd (die in 2-2 eindigde, red.) gezien: zo'n type speler, net als Traoré, kan je daar echt goed gebruiken. Een 'target'. Daar komt bij dat Brobbey erg snel is. Atalanta zet vaak hoog druk en dan komen ze één tegen één te staan, dan is zo'n type speler erg nuttig”, zo verklaart Ten Hag het besluit om Brobbey in de punt van de aanval te posteren. Huntelaar was dit seizoen voorlopig goed voor twee doelpunten in negen wedstrijden als invaller, terwijl Brobbey een keer scoorde in twee duels in het eerste van Ajax.

“Vanaf het begin heeft Ten Hag Huntelaar bijna niet gebruikt dit seizoen. Hij moet een beetje gaan schuiven, omdat Neres er niet is. Antony is een hele goede voetballer, maar hij kan veel meer zijn snelheid gebruiken. Hij speelt ingetogen”, gaat Kieft verder. Antony speelt tegen Atalanta als rechtsbuiten, terwijl Dusan Tadic de linkerflank bezet. “Er wordt vaak over de andere kant gespeeld, de bal komt vaker bij Neres”, zo haakt Van der Gijp in. “Ik vind hem wel een goede speler. Tegen Liverpool hebben we hem alleen de hele wedstrijd niet gezien? Werd hij toen gewisseld? Hij heeft geen bal gehad daar.” Antony speelde op Anfield negentig minuten mee.