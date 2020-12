Barcelona en Lieke Martens geven PSV flink pak slaag in CL-debuut

PSV Vrouwen is er woensdagavond tijdens het debuut in de Champions League niet in geslaagd om te stunten tegen Barcelona. De Eindhovenaren gingen op De Herdgang mede dankzij een fraaie treffer van Lieke Martens met 1-4 onderuit. De return in het Estadi Johan Cruyff in Barcelona staat voor volgende week donderdag op het programma.

Na vier minuten kopte Jeniffer Hermoso al de 0-1 al achter Sari van Veenendaal, die onder het leer doorging na een voorzet vanaf de rechterkant. Ook bij de 0-2 op slag van rust was er een ongelukkige rol voor een van de speelsters. Aanvoerder Mandy van den Berg werkte een hoge bal ongelukkig over haar eigen doellijn.

In de tweede helft kreeg PSV met Janou Levels en Jeslynn Kuijpers wel wat kansjes. Asisat Oshoala werkte in de 66ste minuut echter de 0-3 binnen voor de verliezend finalist van 2019 en tien minuten later knalde Martens keihard binnen bij de tweede paal voor de 0-4. Sinds Martens in 2011 naar het buitenland verkaste had ze in officieel verband nooit meer tegen een Nederlandse club gespeeld.

PSV Vrouwen wordt FLINK VERNEDERD door FC Barcelona Femení in de UEFA Women's Champions League! Geplaatst door voetbalzone op Woensdag 9 december 2020

PSV luisterde het debuut in de Champions League vlak voor tijd toch nog op met een doelpunt. Aanvaller Joëlle Smits, die volgend jaar naar VfL Wolfsburg vertrekt, kwam in de voorlaatste minuut knap door aan de linkerkant en rondde het daarna koel af. Ajax, de andere Nederlandse Champions League-deelnemer, komt donderdag tegen Bayern München in actie in Amsterdam.

Olympique Lyonnais, dat afgelopen vijf keer op rij de Champions League wist te winnen, won ternauwernood met 2-3 bij Juventus. VfL Wolfsburg, de verliezend finalist van 2020, won met 0-5 van Spartak Subotica. Oranje-international Dominique Janssen maakte de 0-3 in Servië.