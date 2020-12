De Roon: ‘Mensen om me heen fluisteren het ook, maar het is niet waar’

Marten de Roon merkt nog niets van de vermeende interesse van Barcelona. Zaterdag schreef Mundo Deportivo dat de 29-jarige middenvelder van Atalanta op de radar is verschenen bij de club van Ronald Koeman, maar aan SBS6 laat hij weten dat het gerucht niet waar is. De international van Oranje heeft geen plannen om zijn club te verlaten.

"Op dit moment niet", reageert De Roon in de aanloop naar de wedstrijd tegen Ajax op de vraag of hij nog een nieuw avontuur in zijn hoofd heeft. "Ik zit hier heel goed op mijn plek. De resultaten zijn goed en ik heb het naar mijn zin. Het is een mooie stad in een geweldig land", somt De Roon op. "Ik heb geen avontuur in mijn hoofd. In het voetbal kun je nooit 'nooit' zeggen, maar ik zie mezelf niet snel verkassen." Zijn contract in Bergamo loopt door tot de zomer van 2024.

Het interview van Marten de Roon

Aan het gerucht dat hij op de verlanglijst van Barcelona is verschenen, hecht De Roon weinig waarde. "Ik heb gehoord dat het wordt gefluisterd, vooral door mensen om me heen. Maar niet van de mensen van wie het moet", zegt hij lachend. "Als dat gebeurt, gaan we erover nadenken, zeker weten. Maar ik houd me er niet mee bezig. Dat schrijft een Spaanse krant, maar ik weet dat het niet waar is. Het zou mooi zijn als het wel waar is, maar voorlopig richt ik me lekker op Atalanta."

De Roon hoopt zich woensdagavond met Atalanta ten koste van Ajax te kwalificeren voor de achtste finales van de Champions League. De Serie A-club heeft in Amsterdam genoeg aan een punt. "Ik kijk er ontzettend naar uit. Ik heb lang niet in clubverband in Nederland gespeeld. En het is zeker mooi om tegen Ajax te spelen, waar veel bekenden spelen", vertelt De Roon. "Het is leuk om in Nederland te spelen. Atalanta wordt altijd veel bekeken, maar nu nog iets meer."