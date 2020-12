Financiële eisen Vejinovic zetten voorlopig streep door rentree in Eredivisie

ADO Den Haag hoopt de selectie in de komende transferperiode van een nieuwe impuls te voorzien. Volgens Omroep West kijkt de club uit de Hofstad vooral naar ervaren voetballers die de selectie van Ruud Brood van dienst kunnen zijn. ADO heeft bijvoorbeeld met Marko Vejinovic gesproken, maar de creatieve middenvelder zit volgens de regionale omroep financieel (nog) te hoog in de boom.

Vejinovic, die in februari 31 jaar wordt, zit momenteel zonder club en houdt zijn conditie op peil bij het FC Volendam van Wim Jonk. Hoewel de middenvelder en de Keuken Kampioen Divisie-club tot overeenstemming kwamen over een contract blijft hij tot de winterstop meetrainen. Vejinovic zou aanvankelijk tot eind november blijven, maar die periode is verlengd tot de winterstop.

Dat betekent volgens Jonk niet dat er mogelijk toch een contract aan zit te komen. "Nee, daar is helemaal niet over gesproken”, verzekerde de trainer aan NH Nieuws. “Ik vind het voor de groep een goede speler, hij heeft een goede invloed. Met zijn ervaring kan hij jongens helpen. Met gesprekjes zijn dat kleine dingen die een paar procentjes helpen.”

Vejinovic speelde eerder in Nederland voor AZ, Heracles Almelo, Vitesse en Feyenoord. Hij is transfervrij na zijn vertrek bij het Poolse Arka Gdynia. ADO houdt op de ranglijst alleen hekkensluiter FC Emmen onder zich. De club hield aan de eerste zes speeldagen slechts vier punten over en leed vervolgens drie nederlagen op rij, met de 6-0 bij Sparta Rotterdam als dieptepunt. De laatste twee duels met sc Heerenveen en FC Utrecht eindigden in 1-1.