Ajax zonder Daley Blind en met Brian Brobbey tegen Atalanta

De opstelling van Ajax voor de cruciale thuiswedstrijd tegen Atalanta in de groepsfase van de Champions League is bekend. Trainer Erik ten Hag kan niet beschikken over de geblesseerde Lassina Troaré, waardoor Brian Brobbey de kans krijgt in de punt van de aanval. Dusan Tadic neemt op de linkerflank plaats, verwacht De Telegraaf. Daley Blind is vanwege ziekte afwezig.

Achter de namen van Noussair Mazraoui, Nicolas Tagliafico, David Neres en Traoré stond voorafgaand een vraagteken. De vier spelers kampten na afloop van de verloren wedstrijd tegen FC Twente (1-2) van zondag met pijntjes. Traoré is niet inzetbaar en Neres heeft in ieder geval geen basisplaats, zo is de verwachting. Mazraoui en Tagliafico bekleden als gebruikelijk de rechts- en linksbackpositie bij Ajax.

Doelman André Onana vindt voor zich Perr Schuurs en Lisandro Matínez, de vervanger van Blind. Het controlerende blok op het middenveld bestaat wederom uit Davy Klaassen en Ryan Gravenberch. Vorige week tegen Liverpool (1-0 verlies) koos Ten Hag nog voor extra fysieke kracht op het middenveld met Edson Álvarez, maar tegen Atalanta opteert de oefenmeester voor nummer tien Zakaria Labyad. De voorhoede van Ajax bestaat naast de achttienjarige Brobbey uit de flankspelers Antony en Tadic.

Ajax en Atalanta vechten woensdagavond om het tweede ticket voor de volgende ronde van de Champions League. De Amsterdammers moeten winnen van de Italianen om zich samen met Liverpool te kwalificeren voor de laatste zestien. De uitwedstrijd tegen Atalanta eindigde in 2-2. Ajax kwam op voorsprong door een penalty van Tadic en een intikker van Traoré; Atalanta vocht zich in de tweede helft naar een gelijkspel dankzij twee treffers van Duván Zapata.

Opstelling Ajax: Onana; Mazraoui, Schuurs, Martinez, Tagliafico; Klaassen, Labyad, Gravenberch; Antony, Brobbey, Tadic