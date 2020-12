Viergever verspreekt zich op persmoment en draait: ‘Vraag maar aan de trainer’

Nick Viergever start donderdagavond in de basis bij PSV tegen Omonia Nicosia, zo maakte de 31-jarige centrumverdediger woensdag onbedoeld bekend op de persconferentie. Viergever opende de persconferentie door te stellen dat het 'persoonlijk voor hem een heel belangrijk duel' wordt, maar leek zich daarna te realiseren dat hij de opstelling nog niet bekend mocht maken. "Die is nog niet bekend. Dat moet je aan de trainer vragen", haastte Viergever zich te zeggen.

Een journalist vroeg daarom waarom het voor Viergever 'persoonlijk' dan een belangrijk duel gaat worden. "Persoonlijk meer in de zin van dat het voor iedereen gewoon belangrijk is om dit soort wedstrijden te spelen", draait de ervaren centrumverdediger. "Het is een Europees podium, een mooie tegenstander waar je beter van wordt als individu. Het zijn goede wedstrijden om te spelen."

Viergever moest wennen aan de komst van trainer Roger Schmidt, die doorgaans geen basisplaats voor hem inruimt. "Het is een gek jaar. Ik ben geblesseerd geraakt in de voorbereiding, ik heb corona gehad. Ik was gewend om alles te spelen, zeker bij PSV heb ik de laatste twee jaar alles gespeeld. Ik ben teleurgesteld dat ik zo weinig gespeeld heb dit seizoen, maar ik bereid me altijd goed voor om te spelen en ben er ook klaar voor. Het is aan de trainer een keuze te maken."

Reactie van Roger Schmidt

Even later kwam Schmidt aan het woord op de persconferentie. "Ja, ik kan bevestigen dat Viergever gaat spelen", glimlacht de Duitse oefenmeester. "We hebben veel wedstrijden gehad de afgelopen periode, dus het is belangrijk wat rust te geven aan een aantal spelers, maar ook om de spelers te gebruiken die in goede conditie zijn en ervaring hebben in het spelen van dit soort wedstrijden. Dus Nick zal morgen met Timo Baumgartl in het centrum van de defensie spelen."

"Zijn seizoen tot nu toe was niet perfect om de genoemde redenen", aldus Schmidt over Viergever. "En het centrale verdedigingsduo met Jordan Teze en Olivier Boscagli doet het heel goed dit seizoen. Zeker Olivier op Nick zijn positie. Hij kende een heel goede voorbereiding, geen blessures, geen corona, geen schorsingen, kwam niet uit voor het nationale team en kon dus altijd betrouwbaar zijn op niveau."

Schmidt is desalniettemin positief over de inbreng van Viergever. "Natuurlijk was het moeilijk voor Nick de laatste maanden, maar als hij speelde, deed hij het goed. Het jaar zit er bijna op, maar ik ben blij met Nick en zijn motivatie. Hij moet in topvorm komen en vechten voor zijn positie, want we hebben goede concurrentie nodig voor het team. Zodat iedereen elkaar pusht naar de beste performance. Hoewel het de laatste tijd niet makkelijk voor hem was, bleef zijn inbreng heel positief voor het team.’’