‘Barcelona-spelers komen in opstand tegen één aspect van Koemans beleid’

Ronald Koeman zou onder normale bestuurlijke omstandigheden bij Barcelona niet meer zeker zijn van zijn plek, zo concludeert Sport woensdagmiddag. Het huidige interim-bestuur wil zo min mogelijk veranderingen tot de presidentsverkiezingen van 24 januari en volgens de Catalaanse sportkrant zouden ook de de socios van de Spaanse topclub en lokale media normaliter uitgebreid over het gedwongen vertrek van de Nederlander hebben gesproken. Sport claimt dat de kritiek op Koeman juist een interne aangelegenheid is.

De krant verzekert op basis van ‘bronnen binnen de selectie’ dat het geklaag binnen de kleedkamer jegens Koeman aan het toenemen is. Dat heeft niet met zijn houding te maken of dat bijvoorbeeld jeugdspelers niet worden ingepast. Dat was naar verluidt wel het geval bij respectievelijk Quique Setién en Ernesto Valverde, zo verzekert het dagblad. De Nederlander wordt juist geprezen om hoe hij is en met de spelers omgaat. Veel aspecten van zijn voetbalfilosofie zouden echter bij een deel van de kleedkamer voor onbegrip zorgen en de kritische geluiden jegens zijn tactische plannen nemen zienderogen toe.

De samenvatting van Barcelona - Juventus

Het Barcelona van Koeman ging officieel van start met een 4-0 zege op Villarreal. Bijna elf weken later kan worden geconcludeerd dat het team allesbehalve stabiel presteert. Goede resultaten, negen zeges, gaan gepaard met teleurstellende wedstrijden: zes nederlagen. Vrijwel alle wedstrijden tegen lastige (top)clubs zijn verloren gegaan. Antoine Griezmann was woensdagavond na de 0-3 nederlaag tegen Juventus kritisch op de instelling van de spelers en Marc-André ter Stegen sprak openlijk over de individuele fouten en ‘de manier van verdedigen’. Hoewel de kritiek gevarieerd is, claimt Sport op basis van bronnen binnen de kleedkamer dat één aspect van Koemans beleid de gemene deler is: het 4-2-3-1-systeem van de voormalig bondscoach van het Nederlands elftal.

Diverse spelers zijn van mening dat het 4-2-3-1-systeem indruist tegen een van de principiële bouwstenen van Barcelona, het 4-3-3-systeem. Het gebrek aan kennis over het systeem leidt tot tactische fouten en daarnaast zorgt het ook ervoor dat het team uit balans wordt gebracht. “Vier spelers vallen aan, vier spelers verdedigen en twee spelers op het middenveld lopen zich rot om gaten te dichten. Op die manier wordt er niet goed aangevallen en ook niet goed verdedigd”, zo citeert Sport, dat erop wijst dat de tegenstanders van Barcelona overal ruimtes vinden om het doelgebied van Ter Stegen op te zoeken.

Ronald Koeman ruziet met de bank van Juventus

De aanvallen van Barcelona verlopen niet vloeiend en dat zorgt ervoor, bijvoorbeeld tegen Juventus, dat Lionel Messi moet terugzakken naar het middenveld om iets creatiefs te kunnen doen met de bal. Rondom het vijandelijk doelgebied blijft de aanvoer richting de vedette op deze manier namelijk uit. Ook vraagt een deel van de selectie zich hardop af of dit systeem wel bevorderlijk is voor het rendement van de spelers. “Er is niet één speler die in topvorm steekt. Dit systeem heeft het rendement van geen enkele speler verbeterd. Het is alleen maar verslechterd”, zo citeert Sport opnieuw. De sportkrant geeft Philippe Coutinho, Sergio Busquets, Frenkie de Jong, Lionel Messi en Griezmann als voorbeelden. Geen enkele speler lijkt zich thuis te voelen in een systeem dat ‘gecreëerd lijkt te zijn om Messi, Griezmann en Coutinho in één elftal te laten spelen', concludeert de krant. Alleen in het thuisduel met Osasuna (4-0 winst) blonk het drietal uit.

De spelers hebben er begrip voor dat structurele fouten de introductie van het 4-2-3-1-systeem bemoeilijken. Maar ook het gemis van een goleador als Luis Suárez, die om financiële redenen werd gedwongen om naar Atlético Madrid over te stappen. De selectie is van mening dat een ervaren aanvaller, ook al bevindt hij zich in de herfst van zijn loopbaan, vele malen waardevoller is dan een aanvaller zonder enige ervaring in topduels of een voetballer die op een ongebruikelijke positie moet spelen. De vele blessures (Ter Stegen, Samuel Umtiti, Ronald Araujo, Gerard Piqué, Sergi Roberto, Ansu Fati, Ousmane Dembéle en Coutinho) hebben ook niet bijgedragen in de zoektocht naar stabiliteit.

Sport verzekert dat de selectie, direct en indirect, heeft geprobeerd om met Koeman te praten over de omschakeling naar een 4-3-3-systeem, om meer stabiliteit tussen de defensie en de aanval te krijgen. Het dagblad schrijft dat Koeman desondanks vooralsnog vast blijft houden aan zijn ideeën waarmee hij naar Barcelona is gekomen. De Spaanse topclub heeft momenteel een achterstand van twaalf punten op koploper Atletico Madrid. Zondagavond staat een thuisduel met Levante op het programma.