Romano: Spaanse grootmacht wil profiteren van afkoopclausule De Ligt

Real Madrid heeft Matthijs de Ligt gepolst voor een overgang in de toekomst, zo onthult Fabrizio Romano in de Here We Go Podcast. De 21-jarige centrumverdediger beschikt bij Juventus over een afkoopclausule die medio 2022 geactiveerd kan worden, zo werd vorig jaar al bekend. Over iets meer dan anderhalf jaar is De Ligt voor 150 miljoen euro weg te kapen.

De Ligt en zaakwaarnemer Mino Raiola zouden zijn benaderd om met Real Madrid te spreken. De Koninklijke beschouwt de voormalig Ajacied als een van de grootste verdedigende talenten ter wereld en de clausule van 150 miljoen euro is voor de Spaanse grootmacht geen onoverbrugbare horde. De Ligt heeft Real Madrid naar verluidt laten weten op dit moment gelukkig te zijn bij Juventus en niet te willen praten over de toekomst.

Toen De Ligt in 2019 vertrok bij Ajax, had de centrumverdediger de clubs voor het uitzoeken. Raiola voerde felle onderhandelingen met meerdere grootmachten en wist uiteindelijk tot een akkoord te komen met Juventus. Daarbij wist de topzaakwaarnemer dus te bedingen dat De Ligt vanaf 1 juli 2022 voor 150 miljoen euro weg kan. De mandekker heeft in Turijn een contract tot medio 2024.

"Als zeventienjarige was hij al aanvoerder van Ajax. Ajax, begrijp je?", liet Raiola eerder deze week optekenen in Tuttosport. "Bayern München en Barcelona zaten achter hem aan, maar wij dachten dat Juventus de ideale club voor hem was. Vandaag de dag kan ik zeggen dat die keuze de juiste is geweest." De Ligt is bezig aan zijn tweede seizoen bij Juventus, waarvoor hij in 45 wedstrijden 4 keer scoorde en 1 assist afleverde.