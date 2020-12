Angeliño is verbolgen om kop van The Sun over hem: ‘Heb wat respect’

Angeliño speelde dinsdagavond andermaal een cruciale rol voor RB Leipzig. De linksback was tegen Manchester United (3-2) winst verantwoordelijk voor een doelpunt en twee assists en zorgde er mede voor dat the Red Devils uit de Champions League liggen. Angeliño wordt na afloop door The Sun neergezet als speler die door Manchester City 'afgewezen' is, hetgeen hem steekt.

De Engelse tabloid schrijft op Twitter: 'City reject Angeliño scores as Man Utd crash out of Champions League', ofwel: 'Door City afgewezen Angeliño scoort en laat Manchester United crashen uit de Champions League.' De Spaanse linksachter is niet te spreken over het woordgebruik van The Sun en komt met een venijnige reactie. "Wat bedoel je met 'reject' maat?", schrijft Angeliño. "Ik heb zelf besloten om weg te gaan. Heb wat respect met de headline."

What reject mate,I decided to go. Have some respect with the headline. — Angelino (@angel_tasende69) December 9, 2020

Dinsdagavond was Angeliño dus belangrijk voor RB Leipzig, dat dankzij de overwinning zelf overwintert in de Champions League. Angeliño maakte al na twee minuten de openingstreffer, toen een voorzet vanaf de rechterflank doorschoot tot aan de tweede paal. Daar volleerde hij de bal ineens hard en laag in het doel. Nog geen elf minuten later leverde Angeliño vanaf links een afgemeten hoge voorzet af, die door Amadou Haidara werd binnengetikt. Angeliño was in de tweede helft met een lage voorzet ook nog verantwoordelijk voor de assist op de derde treffer van Leipzig, die door Justin Kluivert werd binnen gestift.