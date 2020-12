Micah Richards: ‘Was hij onwetend? Waarschijnlijk. Racistisch? Dat weet ik niet’

Micah Richards betwijfelt of er dinsdagavond sprake was van racisme tijdens het duel tussen Paris Saint-Germain en Istanbul Basaksehir. De wedstrijd werd na veertien minuten stilgelegd na een incident aan de zijlijn, waar de arbitrage en assistent-trainer Pierre Webó van Basaksehir bij betrokken waren. In de studio van het Amerikaanse CBS Sports reageert Richards op de gebeurtenissen in het Parc des Princes.

Toen de arbitrage onderling discussieerde over het gedrag van een van de stafleden van Basaksehir aan de zijlijn, en de officials bespraken om wie het ging, werd Webó door een van de officials aangeduid als 'die zwarte man, die zwarte daar'. Een audiofragment van dat gesprek doet de ronde; volgens het Roemeense Fanatik deed niet vierde official Sebastian Coltescu, maar assistent-scheidsrechter Octavian Sovre de uitspraak die daarop te horen is. Mogelijk heeft ook Coltescu in de ontstane discussie het woord 'negru' gebruikt.

Na de uitspraak weigerden de spelers door te voetballen. Demba Ba, de spits van Basaksehir, werd woedend op vierde official Coltescu. De Senegalees ging dicht bij de Roemeense official staan en leek zich vooral af te vragen waarom Wébo als 'zwarte man' werd aangeduid. "Waarom noem je hem een zwarte man?!", riep Ba onder meer. Volgens Richards, werkzaam als analist bij CBS Sports, staat de aanvaller 'volledig in zijn recht' door die vraag te stellen aan de arbitrage.

"Ik denk dat dat het hele probleem in de maatschappij is. De official ziet personen als verschillend van elkaar. Maar om advocaat van de duivel te spelen: het is moeilijk. Als iemand in deze studio mij zou aanduiden als 'de zwarte persoon', of 'de zwarte', zou ik daar geen aanstoot aan nemen", aldus de oud-verdediger van onder meer Manchester City. "Zonder de context te kennen, is het makkelijk om op een van de bandwagons te springen. Als je ziet ziet dat de spelers solidair waren en niet meer wilden spelen, krijg je het idee dat er misschien wel meer aan de hand was. Maar met het bewijs dat ik heb gezien, is het moeilijk voor mij om de vierde official af te branden."

"Ik ken de context niet waarin het woord is gebruikt", vervolgt de voormalig international van Engeland. "Het woord 'negru' betekent 'zwart'. Het is moeilijk. Het probleem met racisme is dat we er niet echt mee dealen als er zo'n moment plaatsvindt, en dan blijft er iets over wat wel of geen racisme kan zijn. Je kunt er niet van uitgaan dat hij racistisch is omdat hij dat woord heeft gebruikt. Was hij onwetend? Waarschijnlijk. Racistisch? Dat weet ik niet, op basis van het bewijs dat ik heb gezien." De UEFA heeft aangekondigd de gebeurtenissen grondig te zullen onderzoeken. Het Champions League-duel wordt woensdagavond vanaf 18.55 uur afgewerkt onder leiding van arbiter Danny Makkelie.