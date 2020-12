Makkelie fluit beladen restant PSG - Basaksehir: ‘Ruimte voor statement’

Danny Makkelie vindt het eervol dat hij is aangesteld als nieuwe scheidsrechter voor het restant van het dinsdag gestaakte duel tussen Paris Saint-Germain en Istanbul Basaksehir. De Nederlandse arbiter is in allerijl naar Parijs gevlogen om de Roemeense arbiter Ovidiu Hategan te vervangen. "Dat is heel eervol, maar het gaat er vooral om dat ik scherp ben en de wedstrijd tot een goed einde breng", zegt Makkelie in gesprek met De Telegraaf.

De wedstrijd tussen PSG en Basaksehir werd dinsdagavond na dertien minuten gestaakt. Vierde official Sebastian Coltescu wilde scheidsrechter Hategan wijzen op wangedrag van een van de spelers of stafleden van Basaksehir. Daarbij zou Coltescu het woord 'negru' ('zwarte man') hebben gebruikt om de arbiter duidelijk te maken wie hij bedoelde. De spelers en stafleden van Istanbul Basaksehir voelden zich racistisch bejegend door het woordgebruik van Coltescu en staakten de wedstrijd.

Omdat er dinsdagavond geen oplossing gevonden kon worden door de UEFA om Coltescu van de wedstrijd af te halen, werd besloten om het duel woensdagavond vanaf 18.55 uur te hervatten. "De schijnwerpers van de hele wereld zullen op Parijs zijn gericht", weet Makkelie, die niet op het incident zelf wil ingaan. "Ik kan daar niks over zeggen, omdat ik de UEFA, die het voorval tot de bodem uitzoekt, niet voor de voeten wil lopen. In algemene zin wil ik wél aangeven dat ik racisme en discriminatie vanzelfsprekend in élke vorm volledig afkeur. Ik ben ook blij mee dat de bestrijding daarvan een van de speerpunten van de UEFA is."

"Uit de aanstelling spreekt in elk geval veel vertrouwen", zegt Makkelie, die de spelers van Istanbul Basaksehir en Paris Saint-Germain de ruimte zal geven om een anti-racisme-statement te maken. "Die ruimte is er als de spelers dat willen. Van de UEFA mogen we altijd de afweging maken om iets toe te staan of ergens aan mee te doen. De UEFA-afgevaardigde, verantwoordelijk voor de organisatie rond de wedstrijd, zal tijdens de teammeeting vragen of PSG en Basaksehir een statement maken."

Makkelie stond op de lijst als reservescheidsrechter en had daarom al een coronatest ondergaan. "Ik ben om kwart voor acht vanaf Schiphol vertrokken en iets over negenen in Parijs geland. Na de lunch en een kort middagdutje bekijk ik de beelden van beide ploegen die we bij zo’n wedstrijd standaard van de UEFA krijgen aangeleverd en praat de UEFA-afgevaardigde me even bij." Makkelie wil hoe dan ook vlijmscherp aan de aftrap verschijnen. "Maar dat is niet alleen vanwege de moeilijkheidsgraad van deze wedstrijd. Dat wil ik altijd."

In Parijs werkt Makkelie met zijn vaste assistent Mario Diks, maar de rest van het team bestaat uit buitenlanders. Zo is de Pool Marcin Boniek aangesteld als assistent en ook de vierde scheidsrechter is een Pool: Bartosch Frankowsky. De VAR komt in handen van de Italianen Marco Di Bello en Maurizio Mariani. "Het is een zeer ervaren team. Het is vanwege de nieuwe gezichten wel belangrijk om even goede afspraken te maken, want de vastigheden van je eigen team ontbreken."

Reactie van vierde official Sebastian Coltescu

Sebastian Coltescu heeft op Twitter zijn excuses aangeboden voor 'het misverstand'. "Mijn bedoeling was nooit racisme", schrijft de Roemeense official. "In een dergelijke omgeving kunnen mensen hun gevoelens soms niet correct uiten en kunnen ze verkeerd worden begrepen. Ik bied mijn excuses aan namens de UEFA. Ik hoop dat je het begrijpt."