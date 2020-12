‘Gasperini maakt vlak voor Ajax slaande ruzie met sterspeler van Atalanta’

Het is onrustig bij Atalanta in aanloop naar het cruciale Champions League-duel met Ajax van woensdagavond, zo melden diverse Italiaanse media. Trainer Gian Piero Gasperini zou sinds vorige week op gespannen voet leven met Alejandro Gómez. Coach en aanvaller kregen het flink met elkaar aan de stok in de rust van het thuisduel met FC Midtjylland op 1 december, zo klinkt het in de Italiaanse media.

Gasperini wilde dat Gómez van flank wisselde, maar de Argentijnse aanvaller had daar geen trek in. Al op het veld volgde een felle discussie, die in de rust in de kleedkamer verder uit de hand zou zijn gelopen. De ruzie zou zo hoog zijn opgelopen dat er zelfs een handgemeen zou zijn geweest. Gómez keerde in de tweede helft niet terug: hij werd gewisseld voor Josip Ilicic.

Ilicic zou wel de kant van Gómez hebben gekozen en met tegenzin het veld hebben betreden in de tweede helft. Na afloop zou Gasperini zijn ontslag al hebben aangeboden bij de clubleiding van Atalanta, die dat weigerde. De oefenmeester eiste daarom vervolgstappen tegen Gómez en Ilicic, maar de club wilde ook daar niet aan meewerken. Daarop besloot Gasperini om Gómez en Ilicic niet op te nemen in de wedstrijdselectie voor het treffen met Udinese, dat uiteindelijk afgelast werd vanwege overvloedige regenval.

Beide spelers zijn wel opgenomen in de selectie voor de wedstrijd tegen Ajax in de Champions League. Ondertussen wordt er in de Italiaanse media driftig gespeculeerd over de toekomst van Gasperini. De coach van Atalanta zou direct na het duel met Ajax willen aftreden, ongeacht het resultaat in Nederland. Voorzitter Antonio Percassi wil vragen over de toekomst van de trainer niet beantwoorden, maar het lijkt duidelijk dat de interne verhoudingen verre van optimaal zijn bij de opponent van Ajax. La Gazzetta dello Sport spreekt over een 'wapenstilstand' bij Atalanta in aanloop naar het duel in Amsterdam.

Ajax en Atalanta maken woensdagavond in de Johan Cruijff ArenA uit welke club als tweede in groep D overwintert in de Champions League. De bezoekers hebben acht punten uit vijf wedstrijden en Ajax volgt op slechts één punt. De ontmoeting in Amsterdam begint om 18.55 uur. In het eerste duel tussen beide ploegen, eind oktober, gaf Ajax een comfortabele 0-2 voorsprong weg. De ploeg van trainer Erik ten Hag moest uiteindelijk genoegen nemen met een punt: 2-2.