Götze snapt ingreep Schmidt: ‘Goed dat hij dat deed tegen Heerenveen’

Mario Götze maakt enkele maanden na zijn entree bij PSV een tussenbalans op. De aanvallende middenvelder is overwegend positief over de werkwijze van trainer Roger Schmidt, ook al haalde de Duitse coach Götze zondag tegen sc Heerenveen (2-2) voortijdig naar de kant. De voormalig wereldkampioen snapt wel waarom Schmidt in het Abe Lenstra Stadion tot die keuze kwam.

Götze ziet bij PSV een ploeg 'waar veel rek in zit'. "Zelf ben ik nog niet waar ik kan zijn en het is goed dat de trainer me in Heerenveen heeft gewisseld", benadrukt de spelmaker in een interview met het Eindhovens Dagblad. "Deze zomer heb ik geen normale voorbereiding gedraaid en met de groep heb ik nog niet eens zoveel getraind. Als je dan ineens Engelse weken gaat draaien, is dat heftig", aldus Götze, die met PSV ook vijf wedstrijden in de groepsfase van de Europa League achter de rug heeft. Donderdagavond wordt de poulefase in eigen huis afgesloten tegen Omonia Nicosia.

In de optiek van Götze is PSV op de goede weg op sportief gebied. "Het spel dat Roger Schmidt op het veld wil zien, daarvoor ben ik hier gekomen. Hoge intensiteit en hoge pressing, dat concept past bij mij", verklaart de middenvelder waarom hij zich op zijn plek voelt in Eindhoven. "De trainer heeft een heel duidelijke visie en kan zijn gedachten helder uitleggen", aldus de voormalig speler van Borussia Dortmund en Bayern München, die goed overweg kan met Schmidt. "Ik vind de samenwerking prettig. Hij is vriendelijk, maar kan ook boos worden hoor. Misschien is de druk van media hier wat minder dan in de Duitse top, maar intern leggen we onszelf zeker druk op en dat is goed te merken als we niet winnen."

Götze weet goed dat hij begin oktober met hooggespannen verwachtingen aan het avontuur bij PSV begon. "Als ik terugdenk aan dat moment en mijn verwachtingen toen, kan ik alleen maar zeggen dat ik heel tevreden ben bij PSV", jubelt de aanwinst twee maanden later. "Ik ben echt verrast door de professionele manier waarop alles hier gaat. Het trainingscomplex is fantastisch en het Philips Stadion ook." Götze kwam tot vier doelpunten in zijn eerste negen duels namens PSV in alle competities.